Cerca a las 22:00 del 22 de noviembre aparece en medios sociales la foto que detonó la noticia. Anahí, exintegrante de RBD, compartía una foto junto a los otros miembros de la agrupación desde su casa.

Así, desde su Instagram, el mundo se enteraba que Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher von Uckermann, estaban juntos en una cena especial e íntima.

El gran ausente fue Alfonso Herrera, pero se disculpó por no estar haber estado estado en un comentario. "Me hubiera encantado acompañarlos. Abrazos". A lo que Anahí le contestó: "Te extrañamos. Qué lástima que no pudiste venir".

Samantha Quino, Guillermo Rosas, Manuel Velasco, Paco Álvarez, Andrés Tova, Christopher von Uckermann, Dulce María, Anahí, Maite Perroni y Christian Chávez. Instagram

Pese a no haber estado el sexteto completo, la cena estuvo a la altura. La decoración, organizada por la empresa de catering y eventos de la hermana de Anahí, Marichelo, tuvo a otras personas importantes en la mesa. Las parejas de los integrantes y el representante artístico Guillermo Rosas.

Este reencuentro se da un mes después del matrimonio de Maite Perroni. En esa fiesta, a la que faltaron Dulce María y Poncho, quedaron las ganas de seguirse viendo y quizá planear algo laboral. "Más unidos que nunca", fue la frase con la que compartió una historia Guillermo Rosas, empresario que ha manejado todas las giras de la agrupación.

El tiktoker de información de farándula Pablo Chagra mencionó que esta cena puede dar origen algo más grande que se podría ver desde septiembre de 2023. Los fans esperan la ansiada gira, que por diversos motivos quedó suspendida en el 2022.