Ray Reyes: Así lo despiden los amigos

“Son las seis y media y no has llegado. Nuestro avión ya tiene que partir”… dice la primera frase de Si tú no estás, éxito de la banda latina Menudo, y que fue uno de los temas emblemáticos de Ray Reyes. Este solo del artista estadounidense, criado en Puerto Rico, hoy suena más triste y nostálgico por este sabor a despedida que da a conocer que Ray Reyes León falleció.

Tenía 51 años. Y fue un infarto masivo en su hogar en Puerto Rico lo que provocó su muerte. Así lo dejó saber su publicista Lidda García a través de un comunicado general. Su hermano Raúl, por medio de su cuenta de Facebook, pidió respeto para este doloroso momento familiar. “Queridos amigos, familiares y fans. Con un dolor enorme en mi alma les informo que mi amado hermano Ray falleció. Les ruego que nos den el espacio para digerir toda esta situación y por favor oren por nuestra familia, sobre todo por mi madre que está delicada. También les pido que nunca olviden su legado. Hoy más que nunca necesitamos de unirnos, de nunca dejar de expresar el amor y cariño que sientan por su prójimo. ¡Esto es una enseñanza más del universo!”, expresó.

Las condolencias no dejaron de llegar. En el perfil de Facebook de Ray se ven decenas de comentarios alegando paz eterna. Y es en esta misma red social que el cantante había hablado varias veces de valorar la vida. Había pedido en varias ocasiones que todos se mantengan sanos de la COVID-19. Pero también que valoren los ‘te amo’ de sus seres queridos. “A todos los que amo: quizás en el día de hoy pudieras estar haciendo algo que será la última vez que lo hagas. Quizá hoy sea la última vez que nos hablemos y no lo sabemos. Por eso es tan importante que disfrutemos, que nos abracemos, que nos besemos, decirnos gracias, perdón, te quiero, te amo. Por que quizás hoy podría ser la última vez”.

Hoy su familia, compuesta por sus hijos Marcos Reyes y Cecilia Reyes, quedan huérfanos. Roxana Rosario, quien fue su pareja, también falleció en 2018 a causa de un cáncer que la aquejaba.

Menuda despedida

Reyes nació el 13 de marzo de 1970 en Nueva York y creció en Levittown, Puerto Rico, donde falleció. Se unió a Menudo en 1983 para sustituir a Xavier Serbia. Él era fan de la banda. Hace un año recordó que su ingreso fue una gran travesura puesto que fue a la audiencia a escondidas y sin permiso de sus padres. En su primer álbum con el grupo más famoso del momento, A todo rock, interpretó temas como Si tú no estás, Chicle de amor y Zumbador. A este le siguieron otros tres discos, pero dos años después un estirón lo obligó a retirarse de la banda.

En 1986 grabó un álbum como solista, Una y otra vez. Es el Menudo más popular en Brasil. Allí vivió un par de años y publicó dos álbumes en portugués, Minha Musica el más recordado. En 1988 se unió a los ex Menudos René Farrait y Lozada en el popular trío Proyecto M, nuevamente sustituyendo a Serbia. A fines de los 90 reunió a varios de sus compañeros para una serie de conciertos en el Coliseo de San Juan y varios países de América Latina, incluido Ecuador. El Reencuentro, en el que también participaron Farrait, Lozada, Massó, Miguel Cancel y Ricky Meléndez.

El escenario lo extrañará

El súbete a mi moto tour fue su último proyecto musical. Allí con Johnny Lozada, René Farrait, Ricky Meléndez y Robert Avellanet, Ray Reyes tenía varios conciertos por dar. La condición sanitaria del mundo los obligó a parar y pospusieron varios conciertos en México, que se reagendaron a partir de marzo pasado. Los integrantes de la boy band latina más importante de todos los tiempos estaban llevando la nostalgia de sus canciones a sus fans de todas las edades. Su último concierto fue el 22 de febrero de 2020 en Atlanta.

Lidda García, su publicista, mostró un extracto de este show en sus redes sociales con una gran ovación de sus fanáticos cantando Si tú no estás.

Las opiniones

Los familiares y amigos más cercanos de Ray han sido muy cautelosos y respetuosos de este momento de dolor y han dado poquísimos detalles a la prensa de Puerto Rico. Pero sí han dado sus pesares públicos. Sus fans también lamentan su partida.

“Qué difícil es llegar a una edad en donde tus hermanos de vida emprenden viajes a donde, por ahora, no los podemos acompañar. Pero como dice la canción, las estrellas brillan por ti allá en lo alto y así te voy a recordar”.

Johnny Lozada

“Desde chicos compartimos una hermandad y hoy estoy muy triste por tu partida. ¡Nos queda todo lo vivido! Descansa en paz, Ray”.

Charlie Massó

“Mi favorito de la época fue Xavier Serbia y Ray entró en su reemplazo. Recuerdo de él que era súper dulce, de una voz muy particular. Él cantaba los temas más divertidas como Tú te imaginas y las más románticas como Si tú no estás. Tenía una voz muy finita, el talento y encanto de Ray eran evidentes”.

Úrsula Strenge

“Descansa en paz Ray Reyes. Gracias por regalarnos tantos lindos recuerdos”.

Lilibeth Castillo

“Publicaste esto hace apenas 17 horas. No puedo creer la noticia de que te has ido. Descansa en paz. Gracias por los maravillosos recuerdos de nuestra juventud”.

Karen Crosby