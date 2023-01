R' Bonney Gabriel revela que no se lava el cabello desde el 1 de enero

La nueva Miss Universo, R’ Bonney Gabriel, sigue generando reacciones alrededor del mundo tras su elección.

Para echar más leña al fuego, hace poco la estadounidense ofreció una entrevista en la que dio a conocer secretos acerca su participación que dejaron aún más anonadados a quienes siguen las incidencias del concurso.

La mujer de 28 años reveló que al momento de su coronación no se lavaba su cabello desde el 1 de enero y tampoco lo hizo al momento de dar la entrevista al medio Insider.

“No me he lavado el cabello desde Año Nuevo y todavía no lo he hecho”, admitió. Como si fuese poco, manifestó que no se bañó todos los días, para conservar su bronceado.