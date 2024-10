Qué hacer en Quito y Guayaquil: planes para el fin de semana

A Guayaquil y Quito nadie los para. Es por eso que las actividades para pasarla bien en familia o con amigos se ofrecen al público con varias alternativas. Desde teatro hasta talleres y conciertos, las posibilidades son muchas. EXPRESIONES te muestra alguna propuestas para organices tu agenda de estos días, recordando que una ciudad que disfruta es una ciudad que vive.

Qué hacer el jueves 17 de octubre

Ancestras, una muestra de Polett Zapata. El Museo Nahim Isaías presenta la exposición Ancestras de Polett Zapata, en la planta baja del museo. Se trata de un homenaje a las mujeres y su legado con una serie de 33 obras. Con ellas, la artista invita a reflexionar sobre nuestras propias historias familiares y a reconocer el valor del trabajo de cuidados en la construcción de nuestras identidades. Dirección: Pichincha y C. Ballén (Guayaquil)

Taller Entre memorias y movimiento. A las 15:00, el Museo Nahim Isaías ofrece un taller para explorar la conexión entre la memoria y el archivo familiar a través del fotobordado. Se enseñará a trabajar con sus propias fotografías familiares para intervenirlas con bordado, reinterpretando las historias personales y creando un diálogo único entre el pasado y el presente. Incluye materiales. Inscripciones gratuitas. Dirección: Pichincha y C. Ballén (Guayaquil)

Qué hacer el viernes 18 de octubre

Yerma, un pájaro vivo en la sangre. La pieza de teatro narra el regreso de Yerma a su antiguo pueblo veinte años después de haber matado a su esposo en un acto desesperado. Ahora, como mujer madura, enfrenta a una comunidad que la recuerda con temor y compasión, y se confronta con sus sueños frustrados de maternidad. En su viaje, se reencuentra con personajes del pasado, como Víctor, símbolo de un amor no concretado, y reflexiona sobre sus decisiones y el propósito de su vida. . Se presenta hasta el sábado 19 de octubre, a las 20:00. Dirección: Av. Río Esmeraldas (Samborondón)

Qué hacer el sábado 19 de octubre

Bicos is nais, bicos is hanson. Carlos Michelena y Ana María Balarezo presentan una obra en la que el humor se convierte en el medio más poderoso para hablar de problemas reales en la sociedad ecuatoriana. La esencia de la propuesta es unir el humor con la exploración crítica de la realidad ecuatoriana, utilizando la comedia como medio para abordar temas de relevancia, en una metáfora que sugiere que la vida es como un juego de azar, donde a veces se gana y otras se pierde. La función es a las 18h00, en el Teatro Variedades. Dirección: Plaza del Teatro (Quito)

Festival del pasillo. Celebra el mes del pasillo con la presentación de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y solistas del Coro Juvenil, que prometen un repertorio que comprende varias épocas hasta llegar a compositores contemporáneos. Este homenaje a la interculturalidad del arte se presenta en el Teatro México, a las 17:00. Dirección: Tomebamba y Antisana (Quito)

Qué hacer el domingo 20 de octubre

El portal mágico halloweenlandia. El parque de Guinguiringongo se convierte en un lugar fantástico cuando Magito y Pipo descubren un Portal Mágico que los transporta a Halloweenlandia. En ese mundo imaginario ocurren inesperados sucesos par diversión de todos. Disfrútelo en la sala Zaruma del Teatro Sánchez Aguilar. Dos funciones, los domingos 20 y 27 de octubre, 11:00 y 16:00. Dirección: Av. Río Esmeraldas (Samborondón)

Qué hacer el 21 y 27 de octubre

Taller de escritura con técnicas de vanguardia. El lunes 21 de octubre, de 15:00 a 18:00, el Teatro Centro de Arte propone un taller de escritura vanguardista, dirigido por la escritora ecuatoriana Mariella Manrique, licenciada en Literatura y Educación Inclusiva. Los participantes aprenderán a reconectarse con su voz creativa, superar bloqueos y aprender técnicas innovadoras para la creación de personajes y desarrollo de tramas. Cupos limitados a 15 personas. Dirección: Km 4.5 vía a la Costa (Guayaquil)

Concierto Show must go on. Playback Band presenta Show must Go On, un evento lleno de nostalgia que revive los grandes éxitos del soft pop rock de los años 70, 80 y 90. La agrupación ecuatoriana, con 4 años de trayectoria, interpretará clásicos de artistas como Elton John, Fleetwood Mac, Roy Orbison, y Blondie. La cita es el jueves 24 de octubre, a las 20:00, en la sala experimental del Teatro Centro de Arte. Dirección: Km. 4.5 vía a la Costa (Guayaquil)

