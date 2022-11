Queen presenta The Miracle Collectors Edition

Ampliamente reconocido como uno de los mejores y más inspiradores álbumes de Queen en la década de los 80 's, The Miracle, lanzado originalmente en 1989, fue un éxito global que alcanzó el número uno en el Reino Unido y la mayoría de los territorios europeos. De hecho, el guitarrista de la banda Brian May, ha dicho en varias ocasiones que el sencillo homónimo del álbum es su canción favorita de todos los tiempos.

Las sesiones para la producción del álbum empezaron en diciembre de 1987 y se extendieron hasta marzo de 1989. Este fue uno de los periodos más importantes para la historia de Queen. Quince meses antes, el 9 de agosto de 1986, el Magic Tour en Europa había terminado ante una audiencia estimada de más de 160.000 personas en el Knebworth Park de Inglaterra.

Por primera vez en la historia de Queen, los créditos de composición de las canciones del álbum serían distribuidos entre los cuatro integrantes de manera equitativa, sin importar quién concibió cada una de las canciones, esta decisión se tomó para lograr mejores resultados creativos.

Para los aficionados de Queen, uno de los elementos más esperados de la nueva edición es ‘The Miracle Sessions’, un CD que incluye las tomas originales, los demos y las tomas sin edición del álbum completo, más 6 pistas inéditas de la banda, dos de ellas con Brian May como cantante.

Además de todo este contenido, el disco que dura un poco más de una hora contiene las primeras publicaciones oficiales de canciones míticas como ‘Dog With A Bone’, ‘I Guess We’re Falling Out’, ‘You Know You Belong To Me’ y la conmovedora ‘Face It Alone’, estrenada como sencillo en octubre. Este material que abarca desde tomas originales y demos hasta cortes preliminares, convierte a ‘The Miracle’ en un potencial tesoro escondido.