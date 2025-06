¿Dónde queda Sala Sur, el nuevo cine que se inaugura en Quito?

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Ecuador) inauguró Sala Sur, su nueva sala de cine y artes escénicas, con la muestra 'La luz que imaginamos', una exhibición que marca el inicio de este espacio dedicado al pensamiento crítico y las estéticas del Sur Global. La muestra reúne más de 30 películas de diversos países de América Latina, Asia, África y Europa del sur.

Para el equipo curatorial del espacio cultural, 'La luz que imaginamos' “es más que una muestra: es una declaración de principios”. Con esta propuesta, añaden, se inaugura un espacio cultural que busca articular el cine, la reflexión académica y el diálogo con comunidades diversas.

Una ecología de afectos

La programación propone un recorrido cinematográfico desde la Patagonia hasta la Guajira, de Quito a Mumbai. Las películas abordan temas como la migración, el duelo, las relaciones afectivas, la memoria y las resistencias cotidianas. Se trata de un cine íntimo y político que busca conectar territorios, cuerpos y memorias desde una mirada sensible y comprometida.

Fiesta Escénica 2025: teatro internacional y propuestas infantiles llegan a Quito Leer más

Entre los títulos destacados se encuentran Tiempo de mujeres de Mónica Vásquez, Casas Muertas de Rosana Matecki, El día que me callé de Víctor Arregui, All We Imagine as Light de Payal Kapadia y Pasta Negra de Jorge Thielen Armand. La muestra incluye producciones de Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, México, Venezuela, Chile, España, Portugal, India y otros países.

Las funciones se desarrollarán hasta el 21 de junio, de martes a viernes a las 15:00 y 19:00. Los sábados habrá programación infantil a las 11:00 y funciones generales a las 16:00 y 18:30. Además, la muestra contempla conversatorios y presentaciones especiales con cineastas y expertos.

Ubicada en la planta baja del edificio de la Biblioteca de FLACSO (San Salvador E7-42 y La Pradera), Sala Sur cuenta con 68 butacas, tecnología de proyección láser 2K, sistema de sonido DOLBY 5.1, iluminación escénica LED y planta eléctrica. El espacio también albergará manifestaciones escénicas y eventos culturales a lo largo del año.

El acceso al cine tiene un costo de $4 para público general y $2 para estudiantes, personas mayores o con discapacidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!