Desde el 20 de noviembre los ojos del mundo estarán puestos en Qatar. Ese día se llevará a cabo la inauguración del Mundial de Fútbol con el primer partido, que será entre la selección de ese país y Ecuador. Los hinchas locales, comentaristas deportivos de diferentes medios de comunicación y funcionarios del gobierno viajarán a ese lado del planeta. EXPRESIONES les presenta algunas curiosidades.

Una temporada un poco menos calurosa

En contra de la tradición el Mundial de Qatar se desarrollará en noviembre y diciembre, la temporada invernal del país de Medio Oriente para evitar problemas de salud de los jugadores y espectadores debido al excesivo calor, sobre todo en las calles. Aunque se dice que es invierno no lo es propiamente, pero las temperaturas son más bajas que las del verano. En junio las temperaturas pueden llegar a los 43 grados Celsius.

El evento deportivo se desarrollará en una temporada menos calurosa. Agencias

No se permite...

No se puede ingerir alcohol en público, hay espacios designados para hacerlo, como bares, hoteles... El estadio no es uno de estos lugares. No se permite consumo de drogas, ni festejos públicos ni agresiones verbales o peleas. No se puede fotografiar a las personas que viven en Qatar; sin embargo, se tramitan permisos especiales para aquello.

Deben tener cuidado con el código de vestimenta. Se pide tener cubiertos los hombros y cubiertas hasta las rodillas en lugares públicos. Un punto importante también es el uso excesivo del maquillaje. La ley castiga que no se respeten a los lugares y símbolos sagrados.

Se deben respetar los códigos de vestimenta. Agencias

Los gais podrán ir a los estadios

La homosexualidad no está permitida en Qatar por ley, hay una condena de prisión de al menos cinco años. Incluso no toleran exhibir la bandera de la comunidad LGTBI. Sin embargo por la Copa del Mundo se ha accedido a que los aficionados asistan a los partidos sin importar su inclinación sexual.

Se ha accedido a que los aficionados asistan a los partidos sin importar su inclinación sexual. Redes

No todo es fútbol

Es la oportunidad para recorrer algunos atractivos. Se recomienda un paseo por el mar (de 7 km) desde el Sheraton Hotel Park hasta el Museo de Arte Islámico (MIA). Visitar el Museo Nacional o el Mathad Museo de Arte Moderno. Recorrer un mercado típico árabe. Explorar Al Zubarah, la zona arqueológica más emblemática de Qatar, que además es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.