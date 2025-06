Karol G se suma a los famosos que rechazan las redadas a la comunidad latina

Las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han desatado una ola de temor e indignación entre la comunidad migrante en Estados Unidos. Las operaciones, enfocadas en deportar a personas sin documentos, han sido condenadas por diversas figuras del mundo del entretenimiento que utilizan sus plataformas para expresar solidaridad y denunciar las injusticias. Entre las voces más firmes se destacan Eugenio Derbez, Karol G, Doechii, Pedro Pascal y Kim Kardashian.

El actor mexicano Eugenio Derbez fue uno de los primeros en pronunciarse. “Esto no es solo un tema de política migratoria, es una cuestión de humanidad”, expresó en un video difundido en sus redes sociales. Derbez pidió que la atención pública no se desvíe y que se reconozca el sufrimiento de miles de familias que están siendo separadas de manera abrupta y violenta. Su mensaje ha sido ampliamente compartido por sus seguidores, convirtiéndose en uno de los más resonantes en el mundo hispano.

Desde Colombia, Karol G compartió una poderosa declaración a través de sus historias de Instagram. “Qué locura despertarse estos días y ver todo lo que está pasando... No sé callarme cuando algo me duele”, escribió. En su mensaje, la artista no solo expresó dolor por la situación en EE. UU., sino también por la crisis que vive su país natal. “Ser latino no debería generar rechazo ni miedo. Debería inspirar ORGULLO Y RESPETO”, afirmó, al tiempo que exaltó la contribución de la comunidad latina en todo el continente. “Aquí estamos para aportar cultura, fuerza, talento, economía y humanidad”.

Durante la ceremonia de los Premios BET el pasado 9 de junio, la rapera Doechii interrumpió el tono festivo de la noche con un potente discurso. “Hay ataques despiadados que están creando miedo y caos en nuestras comunidades en nombre de la ley y el orden”, dijo ante un público que respondió con aplausos. “Trump está usando fuerzas militares para detener una protesta. ¿Qué tipo de gobierno es ese?”, cuestionó. Su intervención concluyó con un mensaje de esperanza: “Todos merecemos vivir con esperanza y no con miedo. Espero que nos mantengamos unidos”.

Pedro Pascal también se sumó al clamor público, compartiendo imágenes de las protestas y redadas en su cuenta de Instagram, acompañadas de un mensaje claro: “Esto no está bien. Lo que está pasando en nuestras comunidades es inaceptable y deshumanizante”. El actor, reconocido por su defensa constante de los derechos humanos, hizo un llamado a la acción: “No podemos quedarnos callados cuando se cometen abusos frente a nuestros ojos”.

Por su parte, Kim Kardashian publicó una serie de historias donde denunció las condiciones en las que se encuentran los detenidos por ICE. “Esto es una violación a los derechos humanos”, escribió, refiriéndose a los centros de detención. La empresaria y activista, que ha abogado por reformas en el sistema judicial y penitenciario estadounidense, señaló que seguirá trabajando para visibilizar estas problemáticas y apoyar iniciativas legales para frenar las deportaciones masivas.

Artistas como Kehlani, Mark Ruffalo, Chrissy Teigen y Eva Longoria también se han pronunciado en contra de las redadas, reafirmando el rol del entretenimiento como plataforma de denuncia. La indignación colectiva entre las celebridades pone en evidencia que el arte, la música y el cine no pueden desligarse del contexto social que los rodea. Y hoy, más que nunca, esas voces están del lado de los que más lo necesitan.

