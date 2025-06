De HTV a cantante: Anais Castro presenta El Sitio, su debut musical

La música fue de un sueño infantil, cuando imaginaba con ser una RBD en su adolescencia, a ser su trabajo cuando entrevistaba a artistas cuando era presentadora en el canal HTV. Pero entre extremo y extremo había una razón más poderosa que la conectaba con el arte: el poder interpretar sus propias canciones, ahora ya con su primer álbum.

Así ha sido la evolución musical y laboral de la venezolana Anais Castro. La intérprete y comunicadora musical acaba de lanzar su primer proyecto llamado El sitio. Este álbum, que la regresa sonoramente a la zona en donde creció en Venezuela, es la forma que tiene de afianzar este vínculo desde Buenos Aires, Argentina donde ahora radica.

Anaís actualmente sigue vinculada con el periodismo musical y la locución radial. Es anchor en Oye Billboard y también en la emisora Urbana Play, por lo que conoce muy bien la vida de un artista frente a los micrófonos. ¿Pero cómo empezó a hacer música y plasmas sus sentimientos en canciones? Anais se sincera en esta entrevista sobre los miedos que le dio aventurarse a cantar y hacer una carrera artística a la par de comunicar y cuestionar la música y noticias de las estrellas más grandes de la música latina.

El arma de Anahis Castro para combatir la nostalgia

Su música tiene una carga de nostalgia por su país. ¿Cómo ha sido su historia como migrante?

En mi experiencia, y sé que no todos tenemos la misma historia, siento que los venezolanos nos aferramos mucho a nuestras costumbres. Es nuestra arma para combatir el anhelo y la nostalgia de estar lejos. Y yo creo que ya la arepa y el tequeño es latinoamericano, no solo venezolano.

¿Por eso es que tituló a su disco como El sitio?

Sí y no. El Sitio es en realidad el lugar donde nací, al final del pueblo San Antonio de Los Santos. No es solo una referencia a un lugar. Mi familia es fundadora del pueblo donde nací y allí me dieron las bases para que yo pueda soñar.

Al migrar y hacer base en Buenos Aires. ¿Ha podido tener otro sitio?

Sí, ya lo encontré. Hay una canción del disco que se llama Pasaporte y es la que es el broche de estas canciones. El sitio empieza con Choroní, una canción para mi abuelo. Pero en medio de todo este tiempo yo hago mi carrera en Argentina, estudio, me caso… Entonces me enamoro de este país y empieza la dualidad de que no puedes amar tanto a uno nuevo porque estas dejando en el que naciste. Y uno tiene esa cosa de que uno tiene que hablar con acento rajado, comer arepa en la noche. Pero me di cuenta que no es necesario, en realidad se multiplica el amor. América Latina está marcada por una historia de migración.

La primera canción nace en 2023, ¿cómo ha ido evolucionando este proyecto?

Salió mi canción mientras dejaba un trabajo hermoso en HTV. Sale Choroní, pero hacer música es un negocio y muy caro. Yo necesitaba ir ahorrando para seguir haciendo más temas. Tenía escritas cosas pero no sabía si iba a ser rápido el poder grabarlas. Pero en ese proceso aparece mi productor Bebe Contepomi, el periodista de música más importante de Argentina, y él decidió junto a su sello apoyar mi proyecto. Pero dejándome mucha libertad. Mi disco salió ahora en marzo de 2025.

Esto me da entender que pronto hay gira de conciertos…

¡Sí! Tendré mi primera fecha, aún pequeña, pero que será el 23 de agosto. No sabes la emoción que tengo de mostrar mi historia y los lugares comunes que pueda encontrar con los que me escuchan.

La mirada desde el periodismo musical

¿Cree que por dedicarse al periodismo artístico tiene cierta ventaja?

Es un arma de doble filo porque como periodista musical ya las entiendo. No tengo miedo de hablar en público, conectar con la gente. Pero tengo un monstruo enorme enfrente, el haber podido estar de cerca con artistas enormes, incluso mis favoritos, y saber que quizá no estás a ese nivel. Pero tengo que ser empática conmigo, porque esta Anais cantante no tiene la misma experiencia que la periodista.

¿Le pone más presión saber como se mueve la industria?

La presión que tengo sobre esto es, y te doy un ejemplo: abrí los dos shows de Leonel García en Buenos Aires. Pero lo que tengo en mi cabeza no es solo saber que es una gran oportunidad sino lo gigante que es haber compartido ese escenario y a la gente que él le llega. Tengo sobreconsciencia de que estoy siendo parte de esto. Fui testigo de muchos artistas muy talentosos que intentaron por años, y que recién al octavo, noveno, décimo año llegó ese momento que los catapultó. Yo solo tengo que trabajar todos los días.

En este trabajo, tanto como periodista como música, se pierden momentos importantes. ¿Cómo recupera ese tiempo?

Escribí sobre esto en la canción Velero. La primera que hice sola y que fue un gran alivio para mí porque uno no piensa que puede llegar a hacer estas cosas. Pasé años perdiéndome cumpleaños por cubrir festivales, pero son sacrificios para mi carrera. Y viviendo lejos un tiempo por trabajo, escribí este tema sobre la sensación física de extrañar.

¿Quiénes son sus artistas favoritos?

Diego Torres, De Ed Sheeran, Elena Rose, Mau y Ricky, Danny Ocean. Sin Bandera, Reik también me fascinan. De Ecuador amo a Mirella Cesa, también a Dayanara. Espero que pueda tener una colaboración con ella.