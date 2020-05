El programa De boca en boca y los dramatizados preparan su regreso a TC televisión

Personal de producción de TC televisión, entre dramatizados, farándula y espacios de variedades, se preparan para el regreso. El retorno podría darse una vez obtenidos los resultados de las pruebas de Covid-19 que les hicieron, hoy, a actores y presentadores.

"Va a haber prevención. No todos cumplirán con el mismo horario. Si algún trabajador da positivo se quedará en casa, el resto podrá laborar, pero lo vamos a manejar con la menor cantidad de personas posible en cada estudio. Por ejemplo, en el caso de las series, si se tiene que grabar alguna escena solo van a estar los actores convocados y el personal técnico", comentó Meny Dey Jácome, del departamento de relaciones públicas de TC.

Por el momento, los programas que diariamente salían al aire como De casa en casa y De boca en boca seguirán haciéndolos vía on line hasta que puedan reintegrarse. Según Marlon Acosta, productor del espacio de prensa rosa, "en unos quince días estarían de regreso".

Está de acuerdo en que obviamente el programa que dirige no es el mismo si se lo hace desde el hogar de cada uno de los conductores, "es por la naturaleza del programa, lo fuerte del contenido, las luces, el set y las polémicas por los diversos criterios de los chicos, nunca será lo mismo, porque no habrá esa interacción, ya que no están en el estudio", indicó Acosta, para quien los programas de farándula no van a desaparecer, ya que mientras haya producciones la gente siempre querrá saber de los personajes.

Al momento TC prepara la producción dramática Antuca Mena Mora, cuya grabación quedó en stand by, debido al aislamiento obligatorio por la pandemia de Coronavirus.

La vocera de esa televisora aseguró además, que no se ha despedido a nadie, tal como se especuló en redes sociales sobre la salida de Emilio Pinargote y María José Flores, quienes siguen en sus respectivos puestos.