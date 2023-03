El príncipe Harry está en problemas: en sus memorias 'En la sombra', confesó haber tomado drogas en su adolescencia y juventud. En esas páginas, reconoce que interactuó con drogas como cocaína, marihuana, sustancias alucinógenas o setas mágicas, lo que ha propiciado que la Heritage Foundation, una fundación conservadora de Estados Unidos, haya solicitado a las autoridades que se revele la solicitud del visado que llenó el príncipe Harry cuando entró en el país norteamericano.

Alegan que quieren que la población compruebe si el hermano del príncipe Guillermo también fue sincero en el cuestionario para obtener el certificado.

Es obligatorio llenar este documento oficial para entrar al país y requiere que los usuarios brinden información personal de todo tipo, una de ellas está relacionada con las drogas y los narcóticos. El Departamento de Inmigración es el encargado de supervisar el contenido, y si comprueban que la persona ha mentido en alguna de las preguntas relacionadas con las drogas o los narcóticos, pueden pedir que sea deportado o se le niega la oportunidad de solicitar la ciudadanía.

Desde Heritage Foundation lo que quieren saber es si el duque de Sussex recibió un trato de favor cuando tramitó la solicitud para residir en Estados Unidos cuando se mudó en 2020.

Por el momento, los agentes encargados de llevar los papeles de Inmigración no quieren mostrar los documentos del hijo de Carlos III y Diana de Gales, y alegan que no lo hacen no por no ceder a la petición del grupo conservador, sino por motivos de la privacidad del duque de Sussex. Estados Unidos está viviendo una gran crisis por cuestiones de inmigración y esta fundación habría aprovechado para ubicar al príncipe justo en el foco mediático, además de poner en una situación complicada al presidente Joe Biden.

En caso de que fuera deportado y la pareja tuviera que mudarse de Estados Unidos, tal vez ya no volvería a Reino Unido. Ellos recientemente fueron despojados de Frogmore Cottage, su residencia oficial en Inglaterra. La opción sería Canadá.