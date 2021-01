La prensa rosa no era la enemiga de Efraín

Es cierto que el presentador Efraín Ruales, de 'En contacto', no mantenía buenas relaciones con un sector de la prensa rosa. Cuando veía a un comunicador era como que veía al diablo. Confesamos que EXPRESIONES nunca tuvo problemas con el también actor (aunque no compartimos algunos de sus comportamientos, existía respeto mutuo). Con más de un periodista tuvo diferencias.

De eso se agarró su colega Érika Vélez para mandar a través de las redes sociales una indirecta a los medios, en especial al programa 'De boca en boca', de TC, y decir: “En la vida era un arrogante, prepotente, divo, creído, odioso, que no daba entrevistas porque se cree la gran cosa, que no tenía corazón y ahora fingen dolor para tener raiting. Asco dan”. Algunas páginas de farándula se hicieron eco de este comentario.

La gente del medio conoce que entre el equipo de 'De boca en boca', en especial con Silvana Torres y Miguel Cedeño, y Efraín, hubo ciertos ‘desencuentros’. El presentador cuestionaba la forma de trabajar de ellos y en más de una ocasión los mencionados fueron parodiados en su espacio 'Farándula de papel' en las redes. Como medio toca informar, sin importar las diferencias. Cómo lo hagan, esa ya es su responsabilidad.

Al respecto el productor Marlon Acosta expresó que “nunca existió algo personal entre nosotros, criticaba nuestro estilo. Lo que muchos no saben es que en una ocasión Efraín se nos acercó, me refiero a Miguel y a mí, para disculparse con nosotros si en algún momento nos hizo sentir mal”.

La noticia de su asesinato ha conmocionado al país. Muchos artistas y medios extranjeros, entre ellos, People, Univisión, Telemundo… han lamentado e informado lo ocurrido.

Todavía no asimilamos lo que ha pasado porque Efraín no se merecía morir así y en lugar de generar más odio en las redes (ya hay bastante) y echar más leña al fuego lo que los ecuatorianos pedimos es justicia y vivir en paz. Al parecer la pandemia no nos enseñó nada. La prensa no es la enemiga, el enemigo está en la calle.