Premios Platino vuelven a la Riviera Maya en 2026

En la próxima edición se ampliarán las categorías en largometrajes y series

Los Premios Platino del Cine Iberoamericano se celebrarán el 9 de mayo del 2026 en Xcaret, Riviera Maya (México). En esta edición, los galardones amplían sus categorías tanto en largometrajes como en series.

Organizados por EGEDA y FIPCA, con el apoyo de FIACINE (Federación de Academias del Cine Iberoamericano), los Platino han anunciado que la ceremonia de 2026 presentará un formato más dinámico y participativo.

Más categorías

En el ámbito cinematográfico, se incorporan tres nuevos premios:

Mejor Diseño de Vestuario

Mejores Efectos Especiales

Mejor Maquillaje y Peluquería

En el terreno de las series, se amplía el número de reconocimientos, con especial atención a los aspectos técnicos y artísticos. Destacan las nuevas categorías a:

Mejor Serie de Larga Duración (más de 26 capítulos)

Mejor Música Original

Mejor Dirección de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido

Además, se reconocerán también el Diseño de Vestuario, los Efectos Especiales y el Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.

En España, edición 2025

La última edición se celebró en España. El objetivo de los Premios Platino es consolidarse como la principal plataforma de difusión de la cinematografía iberoamericana y fortalecer un star system iberoamericano que permita a las producciones trascender fronteras.

El trofeo fue diseñado por Javier Mariscal y presentado el 14 de febrero de 2014 en la Casa de América de Madrid.

Ecuador fue parte de los galardones

La invención de las especies, dirigida por Tania Hermida, fue nominada a los Premios Platino 2025 en la categoría Mejor Música Original, a cargo de Ulises Hernández.

La película ecuatoriana, inspirada en El origen de las especies de Charles Darwin, la Biblia y Las mil y una noches, se filmó en las Islas Galápagos y propone una mirada más humana del archipiélago, reconocido mundialmente por su biodiversidad.

