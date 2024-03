Premios Óscar: estos son los actores de lujo en 2024

Hay que admitir que la lista de nominados a mejor actor principal para los Premios Óscar 2024 es bastante interesante: Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (Los que se quedan), Cillian Murphy (Oppenheimer) y Jeffrey Wright (American fiction).

Pero algunos críticos aseguran que ignorar a Leonardo DiCaprio y dejarlo sin candidatura por una de las mejores películas que ha tenido en años (Asesinos de la Luna) tiene cierta dosis de crueldad. Lo mismo con Joaquín Phoenix por su papel en Napoleón.

En cuanto a los secundarios, ellos tampoco la tienen muy fácil. Es una pelea en la que el talento pone su parte y el criterio de los jueves se convierte en la estocada final.

ACTORES PRINCIPALES

CILLIAN MURPHY: J. ROBERT OPPENHEIMER EN OPPENHEIMER

En su papel de J. Robert Oppenheimer, Cillian Murphy deja al descubierto una de las mentes más brillantes del siglo pasado: el creador de la bomba atómica. La cinta de Christopher Nolan permite al actor una soberbia interpretación que le significó obtener el galardón de la Academia de Cine británica (los Bafta), así como el Globo de Oro.

Acerca de su interpretación en Oppenheimer, Murphy aseguró: “Se trata de un personaje complejo que significa cosas diferentes para personas diferentes, ya que para algunos es un monstruo y, para otros, un héroe”.

PAUL GIAMATTI: PAUL HUNHAM, EN LOS QUE SE QUEDAN

Lo dice parte de la crítica: su papel como profesor malhumorado, pero de buen corazón, en Los que se quedan lo hace merecedor de la que sería su primera estatuilla.

En la cinta, Paul Giamatti es Paul Hunham, un maestro al que ni sus alumnos soportan, tampoco sus compañeros de trabajo. Solo en Navidad, se queda en la escuela para vigilar a los alumnos que no pudieron ir a casa. Al final, solo le queda conversar con un estudiante conflictivo y la cocinera, los únicos que se quedaron además de él.

COLMAN DOMINGO: BAYARD RUSTIN EN RUSTIN

El actor ha participado en Fear the walking dead y Euphoria. Ahora su nombre está en boca de todos por su papel de Bayard Rustin, activista que cumplió un muy importante papel en el movimiento de los derechos civiles, pero cuyo nombre fue borrado de la historia por ser abiertamente gay. La cinta de Netflix, Rustin, sigue la famosa marcha de Martin Luther King en Washington, donde pronunció la famosa frase “Tengo un sueño”.

“Si la gente sabe que los dos somos gay, piensan que debe haber alguna parte de mí en él. Pero tuve que construir este personaje como cualquier otro”, dice sobre su rol.

BRADLEY COOPER: LEONARD BERNSTEIN EN MAESTRO

“Pasé seis años aprendiendo a dirigir seis minutos y 21 segundos de música. Pude hacer la toma sin editar”, dice Bradley Cooper al referirse a cómo se preparó para filmar, con absoluta veracidad, una de las escenas claves de Maestro, la película de Netflix: la conducción de la Orquesta Sinfónica de Londres en la catedral de Ely en 1976.

Esto demuestra que el actor estadounidense de 48 años se metió de lleno en la piel del compositor y director Leonard Bernstein, con resultados que están a la vista.

JEFFREY WRIGHT: THELONIOUS ‘MONK’ ELLISON EN AMERICAN FICTION

Jeffrey Wright interpreta al profesor de inglés y escritor Thelonious ‘Monk’ Ellison en American fiction, película basada en la novela Erasure (Percival Everett, 2001). Se centra en un novelista y profesor frustrado que decide escribir, con seudónimo, una novela satírica para denunciar la hipocresía de la industria editorial.

La crítica asegura que la cinta está sostenida por la magnífica actuación de un Wright grave y ligeramente enfurecido. “Jeffrey Wright encabeza un reparto perfecto en el papel de un autor que satisface el apetito blanco por el trauma negro, en este impresionante debut de Cord Jefferson (...)”, así lo cataloga Radheyan Simonpillai, en The Guardian.

ACTORES SECUNDARIOS

ROBERT DOWNEY JR.: LEWIS STRAUSS EN OPPENHEIMER

A Robert Downey Jr., el papel de antagonista le va de maravilla. En Oppenheimer, el tres veces nominado al premio Óscar se visualiza como el candidato más opcionado a llevase a casa la estatuilla. Bajo la dirección de Christopher Nolan, se convierte en Lewis Strauss, el ‘malo’ que trabaja para despojar a J. Robert Oppenheimer de su autorización de seguridad como una venganza personal.

Su participación en el écran se limita prácticamente al tercer acto, pero eso no es suficiente para impedirle que se robe la pantalla y ofrezca una de las actuaciones más memorables en la cinta de Nolan.

RYAN GOSLING: KEN EN BARBIE

Aunque las participaciones de Greta Gerwig y Margot Robbie en Barbie han levantado la mayor parte de los comentarios positivos, Ryan Gosling es el único nominado entre los tres. Para muchos, su actuación es una de las más comprometidas de su carrera.

Nominado dos veces al Óscar en la categoría Actor principal (Half Nelson y La La Land), ahora compite por primera vez en el apartado Actor de reparto, con un rol hilarante, pero también complejo.

MARK RUFFALO: DUNCAN WEDDERBURN EN POBRES CRIATURAS

La versatilidad es una de las características de Mark Ruffalo (55 años), pero cuando Yorgos Lanthimos le propuso interpretar a Duncan Wedderburn, un inescrupuloso abogado que seduce a una joven (Bella), su respuesta fue un no rotundo.

Su participación en Pobres criaturas requería escenas de desnudos y de sexo junto a Emma Stone. “No sabía si podría lograr esto, nunca en mi largo camino había hecho algo así”, confesó el actor a la revista Perfect.

El actor ya ha recibido tres nominaciones como Actor de reparto (Los chicos están bien, Foxcatcher y Spotlight). Habrá que ver si la cuarta es la vencida.

ROBERT DE NIRO: HALE EN LOS ASESINOS DE LA LUNA

Si hablamos de números, hay que recordar que esta es la décima colaboración entre Martin Scorsese y Robert De Niro, y la octava nominación del actor a los premios Óscar. Dos veces se ha llevado la estatuilla: por Toro Salvaje y El Padrino II.

En Los Asesinos de la Luna hace el papel de Hale, un político local que ha engrosado su fortuna valiéndose de sus relaciones con aquellos que se aprovechan de los nativos Osage.

STERLING K. BROWN: CLIFFORD ELLISON EN AMERICAN FICTION

Sterling K. Brown protagoniza junto a Jeffrey Wright (nominado al Óscar como Mejor actor) la cinta American fiction. Encarna a Clifford Ellison (hermano del protagonista), un hombre que acaba de divorciarse y que se declara gay.

Con una interesante carrera que lo avala (ha participado en grandes producciones como Black Panther y This is us, en esta ocasión es catalogado como uno de los menos opcionados para llevarse la estatuilla pero, cuando se trata de los premios de la Academia, nunca se sabe.

