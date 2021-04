Premios Óscar 2021: todo lo que debes saber a pocas horas de la ceremonia

Los premios Óscar de este 2021 se van acercando y prometen ser uno de los mejores de la historia. Desde las incertidumbres provocadas por la COVID-19 hasta las muchas posibilidades de que se se un 'top show', la noche más grande de Hollywood debería ser cualquier cosa menos aburrida.

¿Se convertirá Riz Ahmed en el primer musulmán en ganar el premio al Mejor Actor? O ¿Anthony Hopkins en el Mejor Actor de mayor edad en la historia? Por segunda vez en la historia de los Oscar, ¿ganará una mujer como Mejor Directora?

Mientras nos preparamos para averiguarlo, EXPRESO te trae algunos detalles antes del show

¿Cuándo son los Óscar?

Celebrada mucho más tarde debido a la pandemia, los Oscar se transmitirán este domingo 25 de abril. La ceremonia será televisada en vivo por ABC a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT.

¿Dónde serán transmitidos?

Por primera vez, parte de la entrega de premios anual se llevará a cabo en la histórica Union Station de Los Ángeles, donde incluirá la creación de un programa que se adapta a los requisitos de la pandemia.

¿Hay un pre-show?

Por primera vez, habrá un pre y pos show oficial de los Oscar. Presentado por los actores Ariana DeBose y Lil Rel Howery, el especial previo al espectáculo de 90 minutos, denominado Oscars: Into the Spotlight, destacará el viaje de los nominados a la noche más grande de Hollywood

El especial posterior al sjow, que se transmitirá inmediatamente después de la entrega de premios, será presentado por Colman Domingo (Zola) y Andrew Rannells (The Prom). Oscars: After Dark contará con entrevistas del crítico de cine Elvis Mitchell.

¿Se transmitirá en persona o virtual?

En una carta a los nominados al Oscar de los productores de espectáculos Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins, revelaron que "el plan es organizar un evento íntimo y en persona en Union Station en Los Ángeles, con elementos adicionales del espectáculo en vivo desde el Dolby. Teatro en Hollywood ".

Para aquellos que no deseen o no puedan asistir en persona, no habrá un componente de Zoom en el que puedan confiar. "No habrá una opción para ver el espectáculo por este tipo de plataformas", se lee en la carta.

¿Cómo veo los Oscar 2021, entonces?

La forma más fácil de verlos es en ABC, pero la ceremonia también se transmitirá en vivo para los espectadores con la aplicación ABC al registrarse con un proveedor de TV participante, como Apple TV, Roku, o Fire TV.

¿Quiénes estará en los Oscar?

Los ganadores de actuación del año pasado, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern, estarán presentes para presentar, al igual que Bong Joon Ho, Angela Bassett, Halle Berry, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Reese Witherspoon y Zendaya.

¿Quiénes están nominados?

Mank, de David Fincher, sobre la realización de Citizen Kane, es la película más nominada este año, con 10 en total. Le siguen con seis nominaciones cada uno: The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7. Promising Young Woman de Emerald Fennell también recibió cinco nominaciones.

