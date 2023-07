Premios Emmy: la ceremonia corre peligro de no realizarse

El presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, Frank Scherma, y la actriz Yvette Brown anunciaron los nominados a los Premios Emmy a lo mejor de las series de televisión y streaming de este año.

Succession encabeza la lista con 27 nominaciones, seguido por The last of us, con 24; The white lotus, con 23, y Ted Lasso, con 21.

Pero no todo es bonito. La entrega de los galardones prevista para el 18 de septiembre y la filmación de series y películas están en duda por la huelga del sindicato de actores de Hollywood, la cual se suma al paro de guionistas que comenzó en mayo en busca de mejores salarios y condiciones laborales, y enfrentar la amenaza que supone el uso de la inteligencia artificial para sus profesiones.

Según reseñan medios como AFP y El Universal, los actores se unieron a las demandas de los escritores por lo que, para intentar llegar a un acuerdo, el sindicato Sag-Aftra se reunió el 12 de julio con los estudios estadounidenses, pero no se llegó a un consenso. Es por eso que, por unanimidad, los negociadores del sindicato recomendaron una huelga al comité que votó este 13 de julio para proceder a la acción.

LOS GUIONISTAS EMPEZARON CON LOS RECLAMOS

Los guionistas llevan más de dos meses solicitando reivindicaciones en las puertas de estudios como Disney y Netflix. Ahora que los actores también entran en huelga, la industria de Hollywood entraría en un paralización de actividades no vista desde 1960, lo que implicaría una suspensión casi total de las cintas estadounidenses y de las producciones televisivas, principalmente series.

Si las huelgas se extienden, las futuras producciones también serán puestas en pausa. “Estamos muy decepcionados de que la Sag-Aftra haya decidido abandonar las negociaciones. Es una decisión del sindicato, no nuestra”, declaró la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP).

El sindicato Sag-Aftra representa a estrellas de la talla de Meryl Streep y Glenn Close, además de Jennifer Lawrence. Todos sus miembros ya aprobaron una acción, en caso de no lograr un acuerdo. Si esta se hace efectiva, las estrellas no promocionarán sus cintas y se suspenderán las alfombras rojas. Recordemos que la huelga de los guionistas redujo en el pasado la cantidad de filmes y espacios de producción en Hollywood, pero sin actores la industria se ve obligada a entrar en un larga pausa.