La premiada obra 'Testigos modestos' llega a Quito: ¿Cuándo se presenta?

¿Qué le diría usted a su bisabuela o a su bisabuelo si los llegara a conocer hoy? ¿Qué les preguntaría? Con estas inquietudes en mente, la artista Gabriela Piñeiros creó 'Testigos modestos', una reflexión poética sobre los legados, enseñanzas e influencias de nuestros ancestros en el presente, que llega a la capital el viernes 14 de marzo.

“Estaba haciendo una terapia sobre constelaciones familiares, y en un ejercicio surgió un detalle particular sobre mi bisabuela, con quien tengo una conexión importante que desconocía. En esa ocasión, me propusieron que le bailara y le preguntara qué me podría decir”, narra Piñeiros.

La artista propuso el mismo ejercicio a los otros bailarines de la compañía Silencio Cuerpo en Movimiento, a la que pertenece, y de a poco se fue forjando la pieza, que combina instalación y danza contemporánea.

“Todos elegimos a un bisabuelo o bisabuela que no hubiésemos conocido. Durante un año les escribimos cartas, los invocamos con el tarot, y comenzamos a armar sus perfiles basándonos en lo que sabíamos de ellos y de cómo era el mundo cuando ellos estaban vivos”, agrega Piñeiros.

De este ejercicio surgieron una serie de historias y movimientos que se integraron en una emotiva pieza, que recibió fondos para la producción y distribución del Ministerio de Cultura y del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación.

“La obra está compuesta por momentos, algunos estáticos, que generan pausa en el público y lo introducen en la escena”, señala.

Testigos modestos se presentó el año pasado en el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, y en febrero inició una gira nacional que comenzó en Guayaquil. El 14 de marzo llegará al Teatro Variedades Ernesto Albán de la capital, a las 19:00.

Tras su función en Quito, la obra continuará su recorrido hacia el Coca, donde se presentará en el Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana - MAAC.

La música del amor

A la par del movimiento, la banda sonora juega un papel crucial en la obra, pues alterna temas populares de principios y mediados del siglo XX con composiciones actuales, creando lo que Piñeiros llama un “túnel del tiempo”.

“Cada uno eligió un tema que le recordara al amor, así como canciones que sonaban en las épocas de nuestros bisabuelos, creando una composición sonora que se teje en torno al concepto del amor”, explica.

