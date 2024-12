Postales navideñas: Los políticos con sus familias y mascotas

Me pica la lengua. Vicente Taiano, Cristina Reyes y Dallyana Passailaigue cómo festejaron la Navidad

Los políticos de nuestro país y los que están incursionando en esa actividad dejaron algunas postales para el recuerdo durante las fiestas navideñas.

Así celebraron...

El asambleísta, Vicente Taiano y la actriz Pamela Sambrano se casaron en julio. Esta fue su primera Navidad como esposos. Antes de la gran celebración prepararon un chocolate caliente con el que, según ella, lo conquistó. Lucen muy enamorados y cómplices.

Patria. Instagram de Marcela Aguiñaga

Patria, la niña de los ojos de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, posó en las redes sociales con gorros y lazos de colores vivos alusivos a la fecha. Está muy bien educada. La funcionaria la rescató y la llamó así. Desde entonces se ha convertido en su gran compañera, la lleva incluso a sus recorridos por la ciudad y provincia. Seguramente Patria estará con su dueña cuando se case con el empresario Mauricio Guim en 2025.

La expresentadora de TV Dallyana Passailaigue, ahora aspirante a vicepresidenta, compartió con su esposo, Alberto, su hermana Vanessa y el resto de seres queridos durante las celebraciones. Las hermanas Passailaigue siempre han sido muy unidas, la televisión fue una de sus pasiones. Dallyana se retiró, sin embargo Vanessa volvió durante 2024 como presentadora de noticias de Oromar TV.

El exgobernador del Guayas Pedro Pablo Duart está dedicado a su fundación en la que se capacita a mujeres en diferentes áreas. El año que está por concluir, unió su vida a la de Alexa Altgelt. En la Navidad la pareja compartió con su mascota, Reina, a la que el político tiene muy engreída. Además cuida mucho su alimentación.

Para Cristina Reyes, la mejor Navidad se vive en familia. Así la disfrutó, sobre todo con los niños de la casa. No fue el mejor año para la aspirante a la vicepresidencia, porque se divorció de Patrick Mittaz. Aquella vivencia no fue motivo para no pasarla bien.

