Los portones asadero restaurante, con olor a costillas y moro

El sonido del carbón crujiendo bajo la carne se convierte pronto en tentación. La costilla acompañada de moro de lentejas es el plato estrella de El Portón Asadero Restaurante. Su propietario, José Antonio Chalén Velasco, asegura que nadie lo prepara como ellos.

“Mantenemos elevados estándares de calidad. Todos nuestros platos son de alto nivel. Y, le aseguro, somos los pioneros del moro estilo risotto”, explica con visible orgullo.

Y no es para menos. El negocio empezó con una oferta bastante limitada: brochetas mar y tierra. Poco a poco fueron evolucionando. Luego introdujeron el arroz con menestra y, por supuesto, el moro. “Ahora hasta tenemos cortes importados, hemos evolucionado mucho”. Hoy tienen tres locales, con un total de 55 empleados.

¿Cómo explica su éxito? José Antonio y su socio y cuñado, José Mendoza, lo resumen de manera sencilla: todo está en los productos con los que trabajan y la seguridad que tienen sus clientes de que lo que se les ofrece será exactamente lo que tendrán sobre la mesa. “Somos muy selectivos con el tema de proveedores y de cárnicos”, insisten.

Pero eso no es todo. También están sus colaboradores, con cuya ayuda están logrando superar los difíciles momentos de los primeros meses de pandemia. “Nadie fue despedido, empezamos a rotar al personal y así nos apoyamos unos a otros”. De aquellos meses sacaron una gran lección: la importancia de permanecer todavía más unidos. “Aquí somos una familia y tratarlos con respeto es una de las reglas con las que nos regimos”.

El éxito de este negocio está la constancia y en nuestro empeño de dar siempre lo mejor de cada uno. Como le digo a nuestros colaboradores, hay que tratar a los otros como quisiéramos ser tratados. José Antonio Chalén Velasco, propietario





El empuje de los primeros años sigue siendo su motor. Por eso sus sueños no conocen límites. En unos años, dice José Antonio, “veo el negocio extendiéndose y traspasando fronteras, primero provinciales y luego, por qué no, las nacionales. Yo me proyecto así”.

¿Dónde los encuentra?

Samanes 4, Mz. 4122, villa 14. Teléfonos: (04) 506-1323, (04) 506-1322 y 099-540-8501.

Vía a la costa, a 100 metros de gasolinera Primax, frente a Puerto Azul. Teléfonos (también para centro y sur): (04) 504-0000, (04) 504-0001 y (04) 504-0002.

Mucho Lote 2, C. C. San Antonio. Pintas Blancas by Portones. Teléfonos: 099-405-5886, 098- 644-8557 y 099-243-6550.