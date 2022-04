La modelo Hailey Bieber contó mediante Instagram que a mediados de marzo sufrió de un 'mini derrame cerebral' que aparentemente habría sido detonado por algunas razones, entre ellas el reciente consumo de píldoras anticonceptivas, algo que no debió hacer porque sufre de migrañas.

Esto sucedió una mañana mientras desayunaba con su esposo, Justin Bieber, "estábamos hablando y, de repente, sentí una sensación muy extraña que me recorría el brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos, y me adormeció toda la mano", menciona Hailey. "Justin me dijo: '¿Estás bien?'. Y yo no respondí porque no estaba segura y luego me preguntó de nuevo, y cuando quise responder, no pude hablar" continuó.

El diagnóstico de los médicos fue una breve falta de oxígeno debido a un coágulo de sangre pequeño en el cerebro, pero su cuerpo pudo superarlo por sí solo por lo que su recuperación completa duró un par de horas.

Luego de eso se le realizaron varios exámenes para descartar cualquier anomalía.

Ahora recuerda con un poco de humor lo sucedido mientras iba en la ambulancia "Hubo un momento divertido en el que llamaron al hospital para explicar lo que traían y dijeron que tenían a una mujer de 30 años y yo estaba así como, tengo 25. Tenía que asegurarme de que no me iban a envejecer 5 años sin ninguna razón", cuenta entre risas.

Además aconseja a todas aquellas mujeres que quieren iniciar un tratamiento con píldoras anticonceptivas y que sufren de migrañas que lo comenten con su médico porque tener un derrame cerebral puede ser un efecto secundario potencial de estas pastillas.

Finalmente Hailey dice sentirse muy bien y aliviada a pesar de vivir esta aterradora experiencia. Actualmente está tomando anticoagulantes y aspirinas todos los días.