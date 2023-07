Aunque existen miles de opiniones sobre el artista de 'corridos tumbados' en internet, ya sea que lo ames o lo odies, Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas del momento, y su corte de pelo en una de las tendencias más grandes en la actualidad.

El estilo y la particular cabellera del intérprete de 'Ella Baila Sola', han llamado la atención de miles de admiradores del cantante, quienes no han dudado en acudir a la peluquería más cercana a replicar el corte 'mullet' del artista.

Sin embargo, en una reciente entrevista el mexicano reveló que no siempre ha llevado este look que lo caracteriza hoy en día. Pues anteriormente la 'Doble P', llevaba un corte inspirado en la super estrella Justin Bieber. “Piensa cuando lanzó ‘Baby'”, dijo el cantautor a Billboard.

Peso Pluma antes de saltar a la fama. tik tok

Peso Pluma confesó que era bastante desconfiado para dejar que le realizarán cambios en su pelo. Sin embargo, todo cambiaría en una de sus visitas a Medellín.

“Un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: ‘Tú confía en mí’. Y terminó con esto,” recuerda Peso. “Y dije: ‘Güey, ¿qué hiciste?’ Luego grabé un video y me vi y dije: ‘Si se ve bien perro’”.

Sin saberlo, Hassan, nombre real del artista, creó una tendencia a partir de su corte. Se ha convertido en el estilo que todos los jóvenes mexicanos y estadounidenses aspiran. “La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: ‘Gracias por tanto trabajo que nos has dado’. Según él habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma” .

