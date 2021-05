Pepe Gámez: "Me creía el mejor, pero aprendí de mis errores"

Antes de volver a Los Ángeles, ciudad donde radica hace 11 años, el actor mexicano Pepe Gámez pasa sus últimos días en Mérida (Yucatán). A propósito del estreno de la segunda temporada de la producción de Telemundo Falsa identidad por la señal de Netflix, EXPRESIONES conversó vía telefónica con el artista, quien tenía previsto venir a Guayaquil para la inauguración de un restaurante de comida mexicana pero, a causa de la pandemia, se pospuso su venida.

Para el recordado Juan López, de Mariposa de barrio, no han sido vacaciones, porque ha estado en entrevistas por Zoom, haciendo castings y receptando proyectos.

“La pandemia en lo personal ha traído cosas buenas. No he perdido a nadie de mi familia. Ha sido un tiempo en el que pude reencontrarme conmigo y darle valor a mi familia. Antes, por el trabajo, no había podido compartir tanto con los míos”.

Uno de sus mayores anhelos es trabajar con Damián Alcázar. Cortesía

Acerca de Falsa identidad, comenta que tuvo la suerte de que su personaje no haya muerto como sucedió en Dueños del paraíso, lo que le permitió ser convocado para la segunda temporada del dramatizado protagonizado por Luis Ernesto Franco, Camila Sodi, Eduardo Yáñez y Sonya Smith. “Si Mariposa de barrio me marcó internacionalmente, Falsa identidad rebasó mis expectativas”.

A Deivid, su personaje, lo describe como un amigo leal, sentimental y entregado a los suyos. Pese a que ha estado inmerso en cosas indebidas, no es una mala persona. En la nueva temporada se lo ve como un hombre de familia.

“El personaje de Juan López (marido de Jenni Rivera) en Mariposa de barrio me dio la oportunidad de destacar internacionalmente”.

Con todo el éxito obtenido, asegura que no todo en su vida ha sido hojuelas con miel. Dejó su zona de confort hace 10 años cuando, en medio de una carrera en ascenso como actor de novelas en México, hizo maletas para explorar el mercado estadounidense y se afincó en California.

Antes de tomar esa decisión, había malgastado el dinero obtenido durante la época en que las ofertas le llovieron luego de participar en Rebelde (2004-2006). A esta le siguió Duelo de pasiones (2006), La fea más bella (2006), Pasión (2007), Juro que te amo (2008) y Ni contigo, ni sin ti (2011).

En estos momentos sus mayores producciones se transmiten simultáneamente. Cortesía

“Me costó muchísimo dejar México pero tenía que hacerlo. Hoy sé lo que es vivir tiempos de espera y cuidar lo que obtienes cuando te contratan para algo. En mi época de Televisa me gastaba todo porque pensaba que las ofertas iban a ser constantes, me creía el mejor, no me programé económicamente y aprendí de esos errores. Debes tener dinero o invertirlo mientras te llaman para otro proyecto, la espera puede tardar varios meses”.

Hoy, Pepe, a sus 36 años, dista mucho de aquel veinteañero que pensaba que había tocado el cielo. “Como actor debes tener la humildad de audicionar, estudiar y prepararte a diario. Es como cuando vas al gimnasio y obtienes masa muscular, si dejas de hacer pierdes todo lo obtenido”.

Luego de Falsa identidad 2, tiene tres producciones en carpeta, pero hasta que alguna se concrete sigue activo ya sea creando, produciendo o distribuyendo sus equipos de gimnasia para montar en casa.

“Estos meses los he pasado con mis padres, resguardándome de la COVID-19, aunque me tocó grabar el año pasado en medio del coronavirus”.