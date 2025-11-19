Penn Badgley rompe el silencio y habla abiertamente sobre los 'pérdidas' su esposa

El actor de Gossip Girl habla sobre aborto, tensiones y la situación que casi acaba con su matrimonio con Domino Kirke

Penn Badgley y Domino Kirke dieron la bienvenida a sus gemelos en septiembre de 2025.

Una relación suele volverse agotadora con la llegada de un hijo, pero para el actor estadounidense Penn Badgley y su esposa Domino Kirke, el desgaste comenzó mucho antes de tener un pequeño.

En su libro de ensayos Crushmore: Ensayos sobre el amor, la pérdida y la transición a la edad adulta, el protagonista de You habla abiertamente sobre su relación, el aborto y sobre cómo llegó a sentirse ‘aislado’. “Ver a nuestro bebé sin vida en imágenes de ultrasonido en blanco y negro es un recuerdo terrible que no puedo quitarme de la cabeza”, confesó.

La pareja atravesó dos abortos espontáneos, un camino doloroso antes de la llegada de su primer hijo James en 2020 y, en septiembre, sus gemelos.

Penn Badgley habla abiertamente sobre su situación

Con ironía, el actor dijo en el pódcast Totally Booked: “Es gracioso porque escribí el ensayo antes de que nacieran los gemelos, y ahora siento que, y lo digo con cariño, me estoy ahogando en niños”.

Y rescata en el mismo pódcast que: “Ese tipo de pérdida es muy común, y deberíamos... no sé si hablar solo de ello sea suficiente”, aclaró. “Al menos debemos empezar por hablar más del tema... Suceden todo el tiempo y pueden ser realmente dolorosos. Bueno, yo diría que son dolorosos para todos. Quizás no todos tienen derecho a sentirlo plenamente”.

El nivel de tensión entre la pareja escaló a gran medida que en algún punto, en palabras de Penn "estuvieron a punto de separarse". El protagonista de Gossip Girl dijo que etaba agradecido de que tanto él como Kirke no dieran el brazo a torcer en su relación y en junio de 2025 sus votos volvieron a fortalecerse.

