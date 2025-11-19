Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Penn Badgley y su familia
Penn Badgley y Domino Kirke dieron la bienvenida a sus gemelos en septiembre de 2025.Page Six

Penn Badgley rompe el silencio y habla abiertamente sobre los 'pérdidas' su esposa

El actor de Gossip Girl habla sobre aborto, tensiones y la situación que casi acaba con su matrimonio con Domino Kirke

  • Verónica Cisneros

Una relación suele volverse agotadora con la llegada de un hijo, pero para el actor estadounidense Penn Badgley y su esposa Domino Kirke, el desgaste comenzó mucho antes de tener un pequeño.

RELACIONADAS

En su libro de ensayos Crushmore: Ensayos sobre el amor, la pérdida y la transición a la edad adulta, el protagonista de You habla abiertamente sobre su relación, el aborto y sobre cómo llegó a sentirse ‘aislado’. “Ver a nuestro bebé sin vida en imágenes de ultrasonido en blanco y negro es un recuerdo terrible que no puedo quitarme de la cabeza”, confesó.

La pareja atravesó dos abortos espontáneos, un camino doloroso antes de la llegada de su primer hijo James en 2020 y, en septiembre, sus gemelos

Penn Badgley habla abiertamente sobre su situación

Con ironía, el actor dijo en el pódcast Totally Booked: “Es gracioso porque escribí el ensayo antes de que nacieran los gemelos, y ahora siento que, y lo digo con cariño, me estoy ahogando en niños”.

Adele

Adele hará su debut estelar en el cine con 'Cry to Heaven'

Leer más

Y rescata en el mismo pódcast que: “Ese tipo de pérdida es muy común, y deberíamos... no sé si hablar solo de ello sea suficiente”, aclaró. “Al menos debemos empezar por hablar más del tema... Suceden todo el tiempo y pueden ser realmente dolorosos. Bueno, yo diría que son dolorosos para todos. Quizás no todos tienen derecho a sentirlo plenamente”.

RELACIONADAS

El nivel de tensión entre la pareja escaló a gran medida que en algún punto, en palabras de Penn "estuvieron a punto de separarse". El protagonista de Gossip Girl dijo que etaba agradecido de que tanto él como Kirke no dieran el brazo a torcer en su relación y en junio de 2025 sus votos volvieron a fortalecerse.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Penn Badgley rompe el silencio y habla abiertamente sobre los 'pérdidas' su esposa

  3. Robertson recordó a Diogo Jota en la celebración escocesa: mira aquí el video

  4. Pachuca vs Pumas: Duelo de ecuatorianos en el Play-in de la Liga MX

  5. Nueva protesta de la Generación Z coincide con desfile militar en México

LO MÁS VISTO

  1. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  2. Cansados de promesas, los jubilados vuelven a marchar

  3. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  4. Aumento en planillas de agua en Quito: Epmaps activa oficinas móviles por denuncias

  5. Comisión Anticorrupción alerta sobre corrupción en compras públicas y uso de recursos

Te recomendamos