La actriz Susana Dosamantes, quien fuera uno de los rostros más bellos en las décadas del 60 y 70 en México, ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas. Así lo confirmó su mánager, Alejandra Palomera, a la revista People en Español.

Mientras la exTimbiriche se encuentra en un accidentado tour con Alejandra Guzmán, su mamá ya inició el tratamiento para batallar contra esta enfermedad.

“Acude al hospital para seguir sus quimioterapias. Tanto Paulina como su hermano, Enrique Rubio, están pendientes de la situación y comprometidos a apoyar a su madre a cada paso’”, enfatizó Palomera.

Dosamantes ha sido protagonista de innumerables producciones dramáticas, tanto en cine como en televisión. En Ecuador su hermoso rostro fue visto en recordadas producciones como Corazón salvaje, Ana del aire, Amalia Batista, Rebeca, entre otras.

