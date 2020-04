Paulina Rubio se defiende de los ataques tras su polémica presentación

Por la pandemia del coronavirus, muchos artistas alrededor del mundo, muchos artistas ofrecen shows desde su casa. El fin de semana, la mexicana Paulina Rubio dialogó con sus seguidores a través de una conexión en directo, por Instagram, con motivo de la celebración del macroconcierto global One World: Together at Home auspiciado por Lady Gaga. La Chica Dorada se refirió al confinamiento y cantó algunas estrofas de sus canciones, tal como lo han hecho sus colegas, pero el show ha tenido repercusión en casi todo el mundo por el comportamiento de la cantante.

A la rubia se la vio balanceándose como mono frente a la cámara, con los ojos muy maquillados de negro, y diciendo frases a menudo incoherentes. A tal punto llegó su actuación online que fue tendeciaen redes sociales como Twitter, donde se han publicado extractos del mismo. Entre ellos uno en el que se oye: “Yo me uno a la causa, yo me quedo en causa”, en vez de “yo me quedo en casa”.

“Help coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros”, dice la cantante ante las casi 10.000 personas que la observan en una serie de frases sin sentido.

Una de los momentos que más sorprendió del vídeo fue cuando la intérprete de Yo no soy esa mujer se acordó de Thalía, considerada su archienemiga desde hace años. “Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, le mando un beso muy grande”, dice en las imágenes.

Uno de los memes que habla de la desastrosa participación de la artista mexicana desde su casa. Instagram

Horas después de lo ocurrido y de convertirse en el tema de conversación en América y parte de Europa, la propia Rubio se rió de sí misma y colgó memes y vídeos en su perfil de Instagram haciendo burla de ese momento que han realizado sus distintos clubes de fans. Entre ellos, por ejemplo, una frase que mencionó hace tiempo: “Mi abuela ha dicho siempre y decía que siempre van a hablar de ti, y que qué mejor que lo hagan a que te ignoren”. También ha hecho un montaje de ella misma en Tik Tok, la plataforma de vídeos cortos tan de moda estos últimos meses, donde se ríe de su “Yo me uno a la causa, yo me quedo en causa” haciendo un montaje con ella misma y su tema Nada de esto fue un error. Pero nada ha sido suficiente para evitar que la frase ya sea uno de los grandes virales de la cuarentena.