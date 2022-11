Un desborde de energía positiva se siente al hablar con Paula Henriques (39). Y durante la entrevista con EXPRESIONES es fácil descubrir en cada una de sus palabras la entrega total que pone en aquello que hace.

Es la misma sensación que transmite a su comunidad en Instagram cada vez que genera contenidos a través de reels y post. Son más de ocho mil seguidores los que confían en sus consejos para llevar una vida saludable, que es su mayor empeño. Esta guayaquileña sabe que es posible vivir sin ciertas dolencias y afecciones, porque ella misma lo logró.

Dice que el camino que escogió valió la pena porque ganó mucha experiencia. “La salud integral no es una moda, es una necesidad”, sostiene.

En aquel rubro emprende desde hace más de ocho años. En ese tiempo ha logrado que más personas aprendan a conectar con la tierra (grounding) y consigo mismas, pero sobre todo que logren cambiar sus hábitos, siempre para bien.

SANAR EL CUERPO

Que su experiencia sirva al resto. Así es como va influenciando luego de encontrar una mejor versión de sí misma.

“(Desde) Hace 14 años presento psoriasis, pero me fue diagnosticada recién siete años atrás. Durante todo ese tiempo me recetaban cortisona y lo tomé sin saber que eso no le hace bien a mi piel. Así comenzó mi interés por entender temas que van más allá de un diagnóstico. Es decir, la raíz de la enfermedad”.

Dar importancia a la alimentación fue un paso obligado, pero también al aire que respira en casa y la calidad del agua que consume.

Su apoyo para lograrlo era su enamorado en aquel entonces, Jorge Naula, quien luego se convirtió en su esposo. Él trajo al país la representación de una marca americana sobre salud integral, a fin de ayudar a las personas.

“Empecé cambiando todo el sistema de agua en casa y mi piel de inmediato empezó a verse mejor”, recuerda. Tras esa experiencia no paró de aprender y de buscar las mejores herramientas y productos para seguir cuidando su cuerpo. Luego vinieron las sartenes, ollas, purificadores de aire y hasta colchón.

CON LA FUERZA DE ESTAR EN PAREJA

No niega que al principio sentía dudas sobre si sería conveniente trabajar con su esposo, pues temía que se afectara la relación. Pero encontró la fórmula.

“Es cuestión de paciencia, mucha comunicación y poner límites para que lo laboral no esté siempre en los temas de conversación”, sugiere.

Mientras él se dedica a la parte comercial, ella en cambio a las ventas y generar contenido en las redes sociales. “Siempre el crecimiento incómoda. Pero hay que aceptar eso para poder avanzar... Nada estático evoluciona”, concluye.

Paula encontró la fórmula para trabajar con su esposo, Jorge Jorge Naula, sin afectar la relación. Cortesía.

PARA PONER EN PRÁCTICA

Desde el aire que se respira en casa, la forma de preparar los alimentos y el descanso: todo es clave para la salud. Por eso Paula sugiere prestar atención a los siguientes consejos:

Tenga cuidado con las sartenes y ollas: El teflón, material con el que se elaboran muchas de las sartenes y ollas, es un derivado del petróleo y, a altas temperaturas, se descompone, se adhiere a los alimentos y la gente termina ingiriéndolo. Lo más preocupante es que debajo del teflón hay aluminio, un material sumamente tóxico que puede acrecentar los cuadros de autismo, demencia, entre otros. Lo ideal es invertir en los elaborados con acero quirúrgico 316.

No solo hospitales o clínicas pueden gozar de los ozonizadores. En casa esto ayuda a convivir mejor si hay mascotas o personas alérgicas (con rinitis y asma, por ejemplo).

No solo hospitales o clínicas pueden gozar de los ozonizadores. En casa esto ayuda a convivir mejor si hay mascotas o personas alérgicas (con rinitis y asma, por ejemplo). Agua más limpia: Rutinas como lavarse los dientes y más se pueden ver beneficiadas si se cuenta con un filtro de agua. De esa manera se eliminan tóxicos químicos, impurezas y más.

LA IMPORTANCIA DEL GROUNDING

Si bien Paula practicó ballet y deporte por muchos años, volcó luego su interés al yoga. Asegura que es su forma de alimentar su parte espiritual y mental, pues para ella no solo se trata de trabajar el físico.

A esto le suma el grounding, que significa conectar con la tierra. “Solo basta sacarse los zapatos y caminar... Es algo que lo practicaban nuestros ancestros, y hoy es súper importante retomarlo, ya que el ser humano está muy desconectado de la naturaleza. Con un mínimo de 10 minutos al día, se reciben los electrones negativos de la tierra y el cuerpo puede desinflamarse”, explica.

“La salud es integral. Ya uno no puede pensar que para estar sano solo debes comer bien. Eso no es suficiente. Quiero casas más sanas, en las que sus integrantes no estén condenados a tomar medicamentos el resto de sus días, ni a vivir con una enfermedad que los condiciona”, anhela.