Paul Reubens, quien adquirió notoriedad en la década de los 80 por su personaje infantil de Pee-wee Herman, murió a los 70 años. Un comunicado publicado por su equipo de producción en su página de Facebook confirmó la noticia.

“Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con la tenacidad y el ingenio que le caracterizaban. Talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo entrañable y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu”, dice el escrito.

La cuenta de esta red social añadió además un mensaje que dejó el actor, cómico, guionista y productor estadounidense antes de partir de este mundo. “Por favor acepten mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado los últimos seis años. Siempre sentí una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he amado mucho a todos ustedes y disfruté hacer arte para ustedes”.

En 1991 su carrera, como ídolo infantil, se vino abajo luego de ser pillado masturbándose en un cine para adultos.