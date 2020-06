Pau Donés dejó dos pasiones: la música y su hija Sara, quien además era su musa

Fueron cinco años de lucha contra el mortal cáncer que al final le ganó la batalla. Catalán de nacimiento, Pau Donés se retiró de la música, en el 2019, por dos razones: la primera para dedicarse de lleno a su tratamiento contra el cáncer de colon y la segunda, tal vez la más importante pasar más tiempo con su hija Sara, de 16 años, quien se convertiría en su musa.

El líder de la banda Jarabe de Palo había mantenido bastante en el anonimato a su única hija, a quien se dedicó en cuerpo y alma para compensar el tiempo perdido de la crianza de la joven por su ajetreada carrera profesional.

En una entrevista a La Vanguardia, el cantante, de 53 años, señaló que Sara era su prioridad y por ello se mudó a California para verla crecer. “Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve dos meses en casa. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella”, aseguró Pau, quien falleció la madrugada de este martes.

Sara Donés, hija del cantante, quien aparece en el video de la última canción que le dedicó. Foto tomada de video de YouTube

En los últimos dos años forjaron un lazo inquebrantable. Por eso cuando retornó probablemente a lo que sería su último trabajo de estudio con Jarabe de Palo, no dudó en dejarle un recuerdo en su canción Eso que tú me das, dedicada a ella y con frases tan emotivas como “eres lo mejor que me ha dado la vida”.

Durante los meses marzo y abril en plena cuarentena salió al balcón de su casa en Barcelona para compartir con sus vecinos su reciente tema, Los ángeles visten de blanco, en homenaje al personal médico y de salud que luchaban contra el coronavirus.

Días después lanzó un avance de Vuelvo, donde expresaba la necesidad que sentía de regresar al mundo de la música. "Pisar el escenario es lo único en lo que pienso", decía Donés, a quien la muerte lo sorprendió la madrugada de este martes.

Dueño temas de la cultura pop como Bonito, La Flaca, Agua, Depende, El lado oscuro o Grita había anunciado su vuelta a la música tras un año de retiro. En las imágenes se notan los visibles estragos y cambios que la mortal enfermedad dejó en su cuerpo.