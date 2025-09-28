Paty Díaz acusa al actor Alexis Ayala de violencia doméstica e infidelidad

La actriz mexicana fue pareja del intérprete que ahora forma parte de La casa de los famosos

A través de un video publicado en sus redes sociales, la actriz Paty Díaz no solo rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad que marcó el fin de su relación con Alexis Ayala, sino que narró presuntos episodios de violencia física, insultos y amenazas de muerte, supuestamente ocurridos mientras su hijo, entonces menor de edad, estaba presente.

El primero ocurrió en un estacionamiento de un centro comercial, donde el actor, al enterarse de que ella había cambiado la contraseña de su caja fuerte, reaccionó violentamente y presuntamente intentó agredirla.

El segundo incidente, más grave, tuvo lugar en su hogar, cuando él en un ataque de ira, le dijo: “Tú te quieres quedar con mi casa, pero soy capaz de quemarla contigo y con tu hijo adentro para que se mueran”. Ante la amenaza, Díaz llamó a la policía para pedir ayuda.

La manzana de la discordia Ana Brenda Contreras

Además de la violencia física y psicológica, lo acusó de infidelidad durante su relación, señalando una aventura con la actriz Ana Brenda Contreras mientras ambos trabajaban en la telenovela Barrera de Amor. La actriz explicó que decidió hablar 20 años después para alentar a otras víctimas a denunciar y no permanecer en silencio. Su testimonio ha generado un amplio apoyo en redes sociales y ha puesto a Alexis en el centro de una controversia pública, según Milenio.

La relación entre Paty Díaz y Alexis Ayala duró cinco años, entre el 2000 y el 2005.

La polémica es relevante actualmente porque Alexis Ayala participa en La Casa de los Famosos México y se 'juega' en estos momentos su llegada a la 'gran final'.

Con gran trayectoria

Nacida en Sonora el 17 de marzo de 1974, la actriz forjó su camino desde la Ciudad de México, específicamente en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, antes de convertirse en una figura reconocida en la pantalla chica.

La trayectoria de Paty Díaz inició en el mundo del modelaje. Su disciplina y talento la condujeron a las aulas del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, la cuna de incontables talentos que han definido el drama televisivo.

La Usurpadora, Rubí, La que no podía amar, Soltero con hijas, Nadie como tú y Me atrevo a amarte son algunas de las producciones en las que ha participado.

Su esposa lo defiende

Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, se ha mantenido constantemente apoyando al actor durante su estancia en La Casa de los Famosos. Por lo mismo, no ha dejado de lanzar publicaciones para ayudarlo a permanecer en el reality show, así ha hecho frente a las controversias que se han generado dentro de la casa, como el momento en que tuvo un fuerte enfrentamiento con Ninel Conde.

Tras las acusaciones de Paty Díaz lanzó una serie de publicaciones en redes sociales, aunque no se pronunció directamente sobre la polémica, evidenció su apoyo total a Ayala, pidiendo votos para que el actor permanezca hasta la final del reality.

