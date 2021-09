Patricia Trujillo, moda sin reglas y buen gusto

Si hay una mujer que marcó una pauta en la moda femenina es Carrie Bradshaw, la protagonista de la exitosa serie Sex and the city. El poder de transmitir, a través de distintas prendas, emociones y sentimientos, provocaron que para muchas mujeres se convirtiera en su musa e inspiración.

Y es así como la ve y la recuerda la diseñadora Patricia Trujillo. “Me ayudó a descubrir que me encanta la moda y todo lo que tiene que ver en este mundo”, asegura.

Otro de sus grandes referentes en este ámbito que, sin saberlo, fue de las primeras personas en implantar este gusto, es su mamá. Con un estilo ochentero bastante llamativo, Patricia la veía como su gran ejemplo y se quería vestir como ella.

“La moda en el siglo XXI es ecléctica. Se combinan y mezclan tendencias de la moda del siglo XX y la actual. Ahora se rompen las reglas y se mezcla lo sutil , llamativo y artístico”. Patricia Trujillo, diseñadora

​

Este deseo poco a poco fue cambiando, ya que atravesó por distintas etapas hasta llegar a construir su estilo propio. “De chiquita me encantaban los vestidos, las faldas cortas con prints geométricos, las lentejuelas y los jeans con tacos. Después me empezó a gustar más la onda urbana que es en la que se usan más zapatos bajos tipo sneakers. Otra etapa que tuve fue una más chic, en la que usaba vestidos o trajes elegantes, hasta que finalmente llegué a un mix de todas que definen mi estilo actual y encanta. Es entre urbano, boho chic, romántico y seductor”, cuenta.

Tanta pasión sentía por este arte que a sus 18 años decidió lanzarse a crear una marca de ropa, Fabric. En ese entonces no había estudiado diseño de modas todavía. Con ella presentó una colección de 500 prendas y rememora la locura que fue hacerlo. Tres meses tardó en producirla, tiempo que incluyó noches intensas sin dormir, pues cada una de estas piezas tenía un diseño único con bordados y encajes.

Este look de fiesta está compuesto por un vestido corto verde militar con detalle de corset, mangas bombachas de seda y una cartera Louis Vuitton cross body. ¿El complemento? Unas sandalias beige. Gerardo Menoscal.

Aunque en ese momento sintió muchísima presión, usó esa emoción como impulso para continuar y, a partir de ahí, nunca más paró de trabajar. Esta primera experiencia fue mejor de lo que se imaginaba.

“Hacer lo que realmente te apasiona es increíble. No es fácil confeccionar alta costura y diseñar piezas distintivas que te identifiquen y diferencien, pero con dedicación y años de trabajo en la práctica vas mejorando y perfeccionando la técnica y los acabados”, reflexiona la guayaquileña que nos comparte más sobre sus conocimientos profesionales y algunos tips de estilo.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, Patricia reconoce lo satisfactorio que se siente que la busquen y confíen en lo que hace, sea para un vestido de novia o cualquier evento especial. No hay cosa que se compare con ver felices a las clientas con el resultado final de su pedido.

Su evolución, tanto como sus aprendizajes, han sido largos. Ahora está volcada en una línea casual, semi formal y de alta costura. Además tiene una marca de zapatillas y carteras de paja toquilla llamada Amuy y continúa con su empresa de confección de uniformes, camisetas y branding.

No se puede pasar desapercibida con este vestido tipo corset de podesua y falda de organza de vuelos. El cinturón blanco le da un toque especial. Los pumps fucsia y la cartera pequeña café claro lo hacen ver todavía más llamativo. Gerardo Menoscal.

Tips de estilo que no fallan

¿Qué prendas no pueden faltar en tu armario?

Una camisa y camiseta blanca, un turtle neck negro, un par de jeans high waisted, una chaqueta de cuero, el clásico vestido negro, un blazer, un cardigan, zapatos deportivos, unos pumps nude y negros, un bolso para el día, un clutch negro para la noche y accesorios pañuelos, bisutería o joyas.

¿Cuál accesorio calificas como la estrella del 2021?

El bolso verde de Bottega Veneta.

¿En qué te inspiras para crear tus looks?, ¿tienes algún ícono?

Me encanta el estilo de Danielle Bernstein y Chiara Ferragni. Me inspiran mucho porque tienen su propia marca de ropa y accesorios que es lo que hago yo. Me inspiro en lo que quiero proyectar con mis looks para la ocasión adecuada y siempre con mi estilo.

Jean high waisted con un top de seda lila y mangas bombachas. Los zapatos deportivos de marca Fila y la Channel azul dan contraste al look. Ideal para un brunch Gerardo Menoscal.

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje y peinado: Liss Obregón (ig: @lisssobregon)