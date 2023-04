El cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny regresó al festival más especial del año, Coachella, en Colorado, este año desde su última aparición en el año 2019. La noche del viernes 14 de abril, Benito pasó a la historia tras ser el primer artista de habla hispana en encabezar el festival.

“Los latinos hemos estado rompiéndola desde hace algún tiempo”, mencionó el cantante puertorriqueño por medio de spanglish, una mezcla entre su nativo español e inglés.

Los últimos 4 años Benito, ha representado a los latinos por todo el mundo con mucho orgullo, llegando a ser comparado con el mismísimo Daddy Yankee debido a su evolución, e influencia en el mundo de la industria. Llenando estadios alrededor del mundo, sold-out en cada uno de sus shows, ganador de 1 Grammy de la academia, dos álbumes número 1 en el Billboard 200, Bad Bunny fue recibido como un artista de su talla en el festival.

“Alócate y hazte mía”

Bad Bunny cantando Callaita en Coachella, 2023 pic.twitter.com/YbpS2hfMTC — cossio (@oscarmitzrael) April 15, 2023

Sin embargo, no todo fue felicidad para el cantante, distintas controversias se presentaron durante su show.

Harry Styles VS Bad Bunny

Harry Styles no asistió al festival en carne y hueso, sin embargo, si que estuvo presente. Bad Bunny incluyo un tweet en el fondo de su show, el cuál expresaba "Bad Bunny podría hacer la canción 'As It Was', pero Harry Styles nunca podría hacer 'El Apagón'.

Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino de la historia en encabezar Coachella.



Durante su actuación de "El Apagón", mostró el tuit de un fan que criticaba a Harry Styles.



Harry también ganó el álbum del año en los Grammy de 2023 en lugar de Bad Bunny. pic.twitter.com/Qt0jwWXk6B — DopeHQ (@dopehq) April 15, 2023

La imagen dio la vuelta al mundo y miles de fans en redes sociales expresaron su desconcierto con el cantante puertorriqueño, considerandolo una falta de respeto hacía el inglés, Harry Styles. Los fans defienden a Styles, expresando que el siempre ha sido un cantante que no se mete con nadie, y se concentra únicamente en su música.

Ni Bad Bunny podría hacer As It Was ni Harry Styles podría hacer El Apagón porque para una canción se necesita rango vocal y para la otra haber vivido en un país tercermundista — Adrián González (Champi) (@AdrianGonzalezF) April 16, 2023

Internautas especulan que Bad Bunny podría haber realizado esta acción debido a que, Harry Styles fue ex pareja de Kendall Jenner, modelo con la cuál el interprete de "Yo no soy celoso", mantiene una supuesta relación actualmente, según varias fuentes.

Fotografía de Harry Styles y Kendall Jenner, año 2016. INTERNET

Hasta el momento, Bad Bunny no ha expresado nada sobre esto, pero existen fans que consideran que podría ser un pequeño guiño a que en un futuro los artistas colaboraran.

Kendall Jenner, su posible amor

Kendall Jenner fue vista en el festival, como de costumbre todos los años, luciendo radiante. Sin embargo, este año no estaba sola. Kendall fue vista junto con el cantante puertorriqueño en distintas ocasiones, en los tres días del festival.

La primera noche Benito se presentó y Jenner, junto a varios amigos, fue vista en varios vídeos en las redes sociales, disfrutando y bailando al rirtmo de canciones como "Titi me preguntó" y "Después de la playa".

Kendall Jenner en Coachella bailando al ritmo de Bad Bunny 🎡🐰 pic.twitter.com/jrRvUV1dB7 — DopeHQ (@dopehq) April 15, 2023

Además, fueron vistos disfrutando del show de Frank Ocean. Compartieron tiempo juntos con sus amigos, entre ellos Justin Bieber, quien fue visto con Jenner y el artista del momento.

Bad Bunny y Kendall Jenner anoche en la presentación de Frank Ocean en Coachella. 💕🎡pic.twitter.com/zcqnmI8FNi — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) April 17, 2023

La pólemica aclaración sobre los medios

El cantante, que encabezó el evento, había generado una gran expectativa luego de publicar una serie de fotos en su cuenta de Instagram donde mostraba sus nuevos tatuajes en los brazos y el pecho, y un mensaje que llamo la atención de sus fans, en el que prometía contar algo importante durante su presentación.

En los últimos meses Bad Bunny ha estado envuelto en varias pólemicas. Entre un vídeo viral en el que se lo observa quitandole el celular a una fan que quería una foto con el artista y lanzando el mismo con violencia, y controversias debido a recientes declaraciones en la revista Time.

¡Se burló Bad Bunny! 😂



Benito lanza celular de fanática al agua. 😬 pic.twitter.com/aLnxMkkBVf — CRUNCHTIME FILMS (@CrunchtimeFilms) January 2, 2023

Durante una entrevista en el semanario americano, Benito Martínez, nombre real del artista, fue consultado sobre si consideraba que los elementos de raza y color podrían condicionar el éxito de un artista urbano.

“No puedo decir que sí o que no porque no lo vivo. Tampoco he visto con mis propios ojos que sí esta persona no se volvió más exitosa sea debido a su piel. No lo he visto y sería irresponsable por mi parte decir que sí”, expresó Bad Bunny tras protagonizar la primera portada completamente en español de la revista.

“En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. (...) Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. (...) El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa", aclaró el Conejo Malo. Añadio tambien de forma entrecortada asegurando que "la gente" piensa que conoce "la vida de los famosos", pero "no saben" lo que sienten o cómo viven.

El cantante Bad Bunny rompió el silencio ante las polémicas en las que se ha visto envuelto. Y es que en su concierto por parte de Coachella manifestó que las cosas que se dicen y se exponen en los medios no son ciertas. #FórmulaNoticias con @javierpoza. pic.twitter.com/ceAZyNXPI6 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 17, 2023

El Conejo junto a Post Malone

Un crossover completamente inseperado se dio en el escenario de Colorado, o así estaba previsto. Se apuntaba a que el rapero estadounidense Post Malone colaborára en el escenario junto a Benito Martinez, tocando para el público "La Canción", uno de los éxitos más importantes de la carrera del puertorriqueño. Lamentablemente, debido a problemas técnicos lo que sería un memorable momento, no se pudo terminar dando de la manera que se esperaba.

En los videos se podía observar al puertorriqueño frustrado por los inconvenientes, mientras que Post intentaba mantener la calma. Para compensar el mal rato, y satisfacer a sus fans este sábado los artistas subieron a sus páginas de Instagram un video interpretando ‘La Canción’, éxito de Bad Bunny, que Post Malone convirtió a acústica con su guitarra.

Bad Bunny y su agaradecimiento

Minutos antes de empezar su show, el artista expresó en un vídeo pregrabado su agradecimiento y emoción por la oportunidad recibida.