Bad Bunny soprendió a sus seguidores la noche de este domingo 16 de abril, anunciando su colaboración junto a uno de los grupos de regional mexicano más importantes del momento, Grupo Frontera. Luego de un fin de semana lleno de éxitos y controversias en Coachella, el artista se tomo un momento para comunicarle a sus fans sobre el nuevo lanzamiento.

Grupo Frontera y el Conejo Malo, para la suerte de los fans no se hicieron esperar mucho. Anunciando el lanzamiento la noche del domingo y saliendo con el hit, el lunes por la mañana. En menos de 24 horas, esta dupla que pasará a la historia, salieron con el vídeo de 'un x100to'. Grupo Frontera en los últimos meses ha logrado conseguir los primeros puestos en varios charts.

“Me queda 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento/ Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo/ Baby, pa’ qué te miento; eso de que me vieron feliz no, no es cierto/ Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti”, inicia la canción que cuenta la historia de una persona que extraña a su expareja.

Aunque es un género relativamente nuevo para Bad Bunny, está no es la primera ocasión en la que al artista lanza una canción en el género regional mexicano. Hace un par de años estrenó 'Soy el diablo' junto a Natanael Cano, popular por crear los corridos tumbados.