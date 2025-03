'No sé si te ha pasado a ti' explora la violencia contra las mujeres. ¿Dónde verla?

“Cuando las mujeres hablamos entre nosotras, entre amigas y conocidas, ‘No sé si te ha pasado a ti’ es una frase que surge con frecuencia”, reflexiona la artista Polett Zapata. “No sé si te ha pasado a ti. No sé si has experimentado estos síntomas en tu cuerpo, si un médico te ha tratado de esa manera, si te has sentido incómoda, acosada, observada”, añade.

Esta frase fue el punto de partida para una propuesta colectiva que ella y la artista Mikaela Montenegro desarrollaron en Parterre Galería, ubicada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Quito.

La exposición se teje en torno a esta expresión y profundiza en las experiencias comunes, íntimas y colectivas que las mujeres no siempre nombran ni visibilizan.

“Nuestras obras exploran la vulnerabilidad, el control y la supervivencia de los cuerpos femeninos”, señala Montenegro.

A través de pintura e instalación, la exposición aborda el cuerpo desde la experiencia íntima del dolor y la enfermedad.

“Soy principalmente pintora, pero en estas piezas quise indagar a través del textil, la resina, los tubos de ensayo y la instalación, sobre la frialdad del sistema de salud, que trata a las mujeres como meros sujetos de estudio e invisibiliza su dolor”, explica.

En Care or control?, Montenegro presenta una serie de telas teñidas en tonos carne, con marcas que evocan cicatrices y heridas, materializando el sufrimiento físico y emocional derivado de intervenciones médicas invasivas.

La muestra cuenta con piezas de instalación y pintura. GUSTAVO GUAMAN

“Las mujeres sufren con frecuencia este tipo de situaciones y sus síntomas han sido históricamente ignorados”, asegura.

Por su parte, Zapata retoma la figura de la bruja, símbolo de la autonomía femenina que fue brutalmente perseguida en la Edad Media.

“En esa época, las mujeres tenían el conocimiento de la medicina y la sanación, trabajaban con hierbas y plantas medicinales para aliviar las dolencias. Sin embargo, la iglesia se negaba a aceptar ese poder y las acusó de brujas”, explica.

No obstante, la artista decide reivindicar esa figura y devolverle su valor. “Intercalo esta figura con mujeres actuales para mostrar su sabiduría y cómo, a pesar del acoso que sufrieron, su conocimiento ha perdurado a lo largo del tiempo”, señala.

La exposición No sé si te ha pasado a ti estará abierta al público hasta el próximo 22 de marzo.

Romper con el silencio y los tabúes

La recepción de la muestra, que se inauguró en enero, ha sorprendido a las artistas. “Ha sido muy conmovedor ver cómo las piezas han resonado en la audiencia, especialmente en las mujeres”, señala Montenegro. Para Zapata, este recibimiento ha sido sumamente gratificante. “Es maravilloso que las personas se acerquen y se atrevan a romper el silencio y los tabúes sociales que aún existen sobre estos temas”, comenta.

La exposición se puede visitar de martes a sábado de 11:00 a 18:00. El ingreso es libre.

