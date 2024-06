Paris Hilton: haber sufrido de abuso sexual la lleva a luchar por los adolescentes

Paris Hilton ha cambiado mucho. Ahora, a sus 43 años, ya no quiere ser vista solo como la estrella televisiva, empresaria, modelo, actriz y hasta cantante que era en su juventud. Su energía está puesta en la defensa del bienestar de los jóvenes que viven en Estados Unidos bajo la custodia de tutores legales o del Estado.

Y lo hace empujada por la empatía de alguien que ha confesado haber sido víctima de abusos en un centro de menores. Paris contó su testimonio en el comité más antiguo del Congreso de Estados Unidos, donde pidió que se modernicen los programas de bienestar infantil para evitar que otros chicos pasen por lo mismo que ella pasó.

“Estos programas prometen sanar, hacer crecer y apoyar, pero en realidad no me permitieron hablar, moverme con libertad y ni siquiera mirar por una ventana durante dos años”, dijo en el Capitolio de Washington.

Agregó que el personal a cargo la obligó a tomar medicamentos y que abusó sexualmente de ella. “Me arrastraron de forma violenta por los pasillos, me desnudaron y me encerraban en régimen de aislamiento”.

Aquello ocurrió luego de que sus padres la internaran por ser una “adolescente problemática” pero, asegura, fueron engañados sobre el trato que ella iba a recibir.

“Entonces ¿se pueden imaginar el trato que puede brindar el Estado al no tener gente que regularmente los esté inspeccionando?”, pregunta.

La denuncia recurrente de Paris Hilton

Esta no es la primera vez que Paris Hilton habla del tema. Ya lo hizo en sus memorias, bajo el título Paris: The Memoir, pubicadas en marzo del año pasado, y en varias entrevistas.

También consta en el documental This is Paris (2020), en el que asegura haber sido drogada contra su voluntad y posteriormente abusada. Pero, insiste, no fue la única, hubo otros que sufrieron el mismo atropello. Tenía entonces 16 años.

Afirma que este triste episodio ocurrió en la escuela Provo Canyon, en Utah, donde estuvo internada. El centro se defendió afirmando que ahora los propietarios son otros. Pero eso no ha sido suficiente para minar el objetivo que se ha planteado la socialité, quien ahora es madre de dos niños pequeños, Phoenix y London. Ella sigue empeñada en lograr resultados. Y no va a descansar hasta obtenerlos.

