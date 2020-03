Paola y Gabriela Andrade:"Somos como un matrimonio"

Estas gemelas de 25 años se hicieron conocidas cuando Paola ganó el título de Estrella de Octubre el año pasado. Ahora hablan con EXPRESIONES sobre su trato personal y comercial.

Gabriela define su relación como “un matrimonio y una sociedad”, con altibajos. “Hacemos todo juntas”, dice, a lo que Paola agrega: “El día en el que una de las dos se case, separaremos nuestros bienes. La que se va tendrá solo el 10 % de nuestro armario”.

Mientras la mayoría de las personas vinculadas a la farándula utiliza su nombre cuando crean sus propias marcas, las Andrade hicieron todo lo contrario. Tienen tres emprendimientos, y ninguno lleva su apellido: After School, Rising Star y Hello Foodie.

Este último corresponde a una línea de postres saludables, en la que Paola se encarga de preparar las recetas y Gabriela de lo administrativo. Los otros están vinculados con la educación. Rising Star son talleres para emprender, descubrirse y crecer, y se pondrá en marcha desde la próxima semana. Es el proyecto social de Paola para Reina de Guayaquil, y Gabriela será su mano derecha.

El estilo

¿Cómo se producen sus cambios de looks?

Paola: Todo se conversa. Y si la otra está de acuerdo, se lo hace.

Gabriela: Ese es nuestro pacto. Somos la misma imagen.

A una de ustedes le falta teñirse el pelo...

P: ¡Sí! Ella busca alguien que se lo haga.

G: A mi hermana se lo dieron gratis y está valorado en $ 300. Yo no voy a gastar eso.

¿Quién es la chica ‘dark’?

G: Yo. Solo utilizo delineador negro en los ojos, porque no sé aplicarme las sombras.

P: En cambio soy maquilladora y me gusta ponerme sombras de diferentes tonos, como rosado, colores tierra...

¿Cómo hacen cuando uno de sus novios les regala algo?

P: Ya nos pasó. Un enamorado me regaló una cartera, salimos y la utilizó Paola. Él me hizo un comentario como que ‘eso era para ti’, y le dije que se la había prestado. Es un tema que para nosotras no es de importancia.

G: Los enamorados es lo único que no se comparte (risas).

¿Cómo son esas inversiones?

P: Por mi reinado soy la que compra la ropa y zapatos.

G: Invierto en maquillaje.

Más de ellas

- Nacieron el 5 de septiembre de 1994. Paola a las 17:10 y Gabriela dos minutos después. - Son amantes de la comida de todo tipo.

- Les gustan los niños. Dan clases de refuerzo académico.

- El mejor plan es viajar en carro para escuchar música.

Un pacto laboral

Gabriela: Si a una la llaman para un casting y, si no puede ir, va la otra. Eso sí, el cheque es a medias por derecho de imagen (risas).

Paola: ¡Total, somos la misma imagen!