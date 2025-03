Pamela Sambrano y Vicente Taiano: la historia de amor entre la actriz y el abogado

A diferencia de la actriz Pamela Sambrano (35), el abogado Vicente Taiano (44) (quien se mantendrá en la Asamblea hasta mayo) no está acostumbrado a hablar de su vida personal. Y lo reconoce. Lo suyo son las entrevistas políticas. Sin embargo, cuando entró en confianza habló más que su esposa.

(Te invitamos a leer: Christian Norris y su emotiva despedida a la Flaca Guerrero en MasterChef Celebrity)

Se nota que están enamorados y que existe complicidad y comunicación. Recientemente visitaron Las Vegas, una especie de luna de miel. Él se convirtió en el guía turístico, porque ella nunca había estado en esa ciudad gringa.

Carolina Jaume: "No justifico mi reacción, pero fue un acto de defensa" Leer más

¿Cómo se conocieron, ya que sus actividades son totalmente diferentes, es decir polos opuestos?

V: La había visto en redes y TV. Por un tema profesional, trabajé con una agencia, así nos conocimos. A finales del 2020 la invité a salir. En 2021 nos hicimos enamorados.

P: Me llamó la atención porque es muy educado y formal, no estaba acostumbrada a eso. Creo que aquello me hizo aceptar la invitación. Siempre lo vi como un buen hombre y decidido.

¿Qué los enamoró el uno del otro?

V: Es una mujer guapa e inteligente, me atrajo que refutaba mis decisiones en lo profesional. No lo hacía sin fundamento, incluso nos iba mejor cuando le hacíamos caso. Me enamoró su alegría y su elocuencia. Yo soy más estructurado y formal. Me enseñó a ver la vida menos complicada y estresada.

P: Recuerdo que el 4 de enero del 2021 me dio COVID-19, vivía sola. Me invitó a salir, pero no quise porque estaba cansada y con dolor de cabeza. Así que llevó comida a mi departamento, cuando la probé no sabía a nada. Me presionó para que me haga la prueba que salió positiva. A él le ha dado tres veces, una de esas fue muy fuerte. No quiso que me quedara en mi casa para que no estuviera sola, me llevó a la suya y me cuidó durante el tiempo que estuve enferma. Descubrí un hombre protector, seguro, se hizo cargo de todo, de mi vida.

Casarse no es una decisión cualquiera, ustedes lo hicieron en 2024.

V: Conocernos nos hizo tomar esa decisión. Tanto Pamela como yo tenemos una vida agitada por nuestros trabajos. A ambos nos pasaron algunas situaciones que nos marcaron, lo que hizo más sólida nuestra relación. A finales del 2023 le pedí la mano y en julio del 2024 nos casamos. Además se dieron cambios en mi vida pública. Pamela siempre estuvo junto a mí. Nos conocimos en la alegría, en la tristeza y en los momentos complicados.

Lo que tienen en común...

P: El corazón me dijo que él era el hombre, así lo sentí. No tuve que pensar nada. Vivimos situaciones fuertes con nuestras familias, sobre todo con la mía, que nos hicieron conocernos mejor.

En una pareja siempre hay aspectos en común, pero también diferencias. ¿Cuáles son?

V: Disfrutamos leer, conversar, analizar. Todo lo debatimos. Me costaba considerar otra visión. La vida también es sencilla. Vamos a las librerías, revisamos libros, a veces compramos. Practicamos ejercicios, nos gusta comer. Ella no cocinaba mucho, en ocasiones preparamos algo. No basta con decir ‘te amo’. Estos espacios son importantes, porque nos llevan a compartir, solidifican la relación.

P: No sé cocinar pero cuando lo hago, me queda rico. Tengo buena sazón (risas).

V: Existen diferencias, ya que soy extremadamente organizado, escribo todo, tengo horarios. Pamela es más libre, más emocional, yo más racional. No tengo criterio cinematográfico. A ella le encantan las cintas de Chaplin, en mi caso prefiero ver a La Vecina. Me sacó de la rutina, la mía era otra, ahora comparto los espacios que ella comparte, que no eran los míos. Nunca me habría imaginado estar viendo microteatro (risas). He conocido otro lado de la vida.

Paola Vintimilla se despide de su amiga Karla Torres Leer más

¿Qué no soporta Pamela de su esposo?

P: Mi suegra (Marjorie) nos ayuda mucho con asuntos de la casa, porque siempre estamos ocupados y a veces trabajo de noche en el teatro. Ella le pide que no me levante y que me deje dormir algo más, cuando despierto en pijama chiquita o desnuda, encuentro gente arreglando algo. En una ocasión bajé en toalla y había citado a algunas personas, otra vez encontré a un hombre en el techo y yo en el baño, no me dice que hará eso. Eso me vuelve loca.

Algunos lo critican porque su esposa se besa en TV

Ambos son personajes públicos, comparten con mucha gente. ¿Alguno es celoso?

V: Creo que todos somos celosos de alguna manera, la vida me ha enseñado a confiar. No me considero celoso ni posesivo, existe respeto. Aquello nos permite entender los dos mundos. Tengo amigos que me dicen que no entienden cómo puedo verla en la TV besándose con alguien. Se burlaban, me mandaban el video. Confío y creo en la libertad. No solo se lo he dicho, se lo he demostrado. Considero que por ello decidió ser mi novia, luego mi esposa. He logrado compartir con sus amigos del medio. Ha sido inteligente, me ha involucrado en su ambiente. No es que yo no lo he hecho, pero llevarla a una reunión y que comparta con el líder de mi partido (Jaime Nebot) es más complejo (risas).

La pareja practica ejercicios. Cortesía

P: No creo que soy celosa, ni me complican sus ex. Considero que el pasado es necesario para el presente. Todos vamos aprendiendo. Confío en mi olfato, no siento que tenga que ponerme celosa, nunca he sentido que me falte el respeto. No existen problemas de ese tipo, el problema es que no lave los platos (risas).

¿Qué le ha dicho a esos desubicados que le han enviado un video con el fin de provocar una pelea?

P: Existe mala intención de algunas personas.

V: Me he molestado mucho y les he dicho que son ‘atrasa pueblo’. Sé que lo hacen con mala intención, la conocí haciendo comunicación digital y teatro. No le cortaré las alas, sería egoísta. Tal vez, ella no esté de acuerdo con ciertas decisiones políticas, pero nunca me ha dicho no. Siempre me ha respaldado. Nunca la he expuesto, porque la política en Ecuador se volvió peligrosa, salvaje y odiadora. Cuido que no la lesionen, para que no afecten su imagen.

¿Seguramente ya han considerado en agrandar la familia?

V: Lo hemos conversado, se dará cuando tenga que darse, es algo para lo que ya estamos listos. Puede ser este año o el próximo. En mis planes no estaba ni casarme ni ser papá. Ahora mi visión es distinta. Si me entrevistaba un tiempo atrás, le habría dicho algo diferente. Somos felices viviendo los cuatro, nos amamos, no me gustaban los gatos (macho y hembra), ahora los amo. Ella le quería poner Vicente al macho. Eso fue un pito. Disfrutamos de nuestra vida de pareja.

¿Después de mayo, Vicente pasará más tiempo en Guayaquil?

V: Estoy replanteando mi vida profesional y personal. Quiero dedicarle más tiempo a la familia y despejar la cabeza. Ahora las decisiones no son solo mías, son de dos. Tuve que asimilarlo, a Pamela también le ocurrió algo parecido. Seguiré en lo público, solo haré una para necesaria.

En las redes sociales, Pamela publicó que algo bueno se venía pronto.

P: Estoy detrás de dos proyectos, uno es comunicacional, el otro es un emprendimiento. Además habrá mucho teatro en diferentes meses en 2025 y con variados elencos.

Se llevan bien con sus respectivas suegras

Las suegras tienen fama de metiches y muchos dicen que es mejor tenerlas lejos.

V: Yo no me puedo quejar. Mi suegra (Gladys) y el resto de la familia me acogieron desde el principio. Es una señora dura, determinante, pero conmigo es un amor, me abrió las puertas. Ella comanda todo, existe un matriarcado en esa casa. Todo fluyó, todo se dio para que estemos juntos.

P: Yo amo a mi suegra, me acogió como hija. Vive cerca de nosotros, y cuando me enfermo me lleva la comida a la cama. Lo primero que analicé es que no tuviera mamitis (risas). Tiene formación militar, no depende de nadie. Sabe cómo sobrevivir.

V: Mi mamá me crió así. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño, ella me enseñó a ser independiente. A veces viajo a Quito, y que ellas se lleven muy bien es una bendición. Veo amigos que no viven eso.

Están muy enamorados. Cortesía

De enamorados todo es lindo, pero cuando se convive se pone a prueba el amor.

P: No he sentido la convivencia, tal vez él más que yo. Cuando nos fuimos a vivir juntos, llegué con un gato. Al inicio lo veía como gato y para mí es mi hijo. (risas). Ahora tenemos dos.

V: Antes de casarnos, tomamos decisiones, una de ellas fue vivir juntos. Habrá gente que no lo vea bien, pero ese período nos permitió estar más seguros de dar cualquier paso. Son decisiones personales, no tiene que ser igual para todos.

P: Le molesta que me olvide de todo. Él es súper estructurado y apenas terminamos de comer, quiere que lave los platos.

V: Encontré la solución, yo lavo los platos para no estresarme, no enojarme. Sé que ella esperará 30 o 40 minutos para hacerlo.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO