Padres famosos, orgullosos de sus hijos gais

Cuando un hijo o hija se declara abiertamente homosexual, puede ser una sorpresa o una noticia poco agradable para sus padres, especialmente para quienes han recibido una educación tradicional. A veces la primera reacción no es la mejor, pero cuando lo aceptan con respeto y tolerancia, ellos les brindan mucho amor.

En Ecuador pasa igual. El presentador Carlos José Matamoros se siente orgulloso de su hija Gabriela. La rubia presentadora Marián Sabaté siempre ha apoyado a su hija Bárbara, quien habló de su bisexualidad en una entrevista que le concedió a este suplemento en 2021, en la que dijo que desde niña supo de su orientación sexual. “Cuando se lo conté a mi madre, me dijo que ya lo sabía. La misma respuesta la obtuve de mi padre (Marcelo Fernandes)”, contó entonces. Estuvo casada con el director teatral Michy Zelaya. Ahora mantiene una relación con una chica llamada Francis.

El diseñador Bryan Bartolomé y el presentador Mauricio Herrera también han recibido el apoyo de sus mamás, Marieta Méndez y Rosa Alarcón, respectivamente. Incluso ellas estuvieron en su boda cuando se celebró en Miami, en el año 2019.

El presentador Carlos José Matamoros es padre de Gabriela (quien vive en Estados Unidos) y cuando su hija le confesó su orientación sexual, “no tuve ningún sentimiento discriminatorio o me dio coraje. Simplemente la escuché, no me causó sorpresa que sea lesbiana. Conversamos como amigos. Creo que es un tema delicado, cada quien tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, por supuesto sin hacer daño a nadie. Nunca fue un conflicto aceptarlo y comprendí que ese era el camino que ella había escogido. No tuve un sentimiento adverso, era su decisión, la debía respetar. Como padre debo amarla, apoyarla. No importa el camino que tome, yo siempre la amaré. Tal vez otra persona en mis zapatos se habría molestado. No fue impactante para mí”.

La familia ha respetado las decisiones de Gabriela, solo les interesa su felicidad. Mantiene una relación formal con Paula Cajiao, con quien vive.

Gloria Estefan y Emily

Cuando Emily, la hija de Gloria y Emilio Estefan, le confesó a su mamá que es lesbiana, la reacción inmediata de la cantante fue que le ocultara su homosexualidad a la abuela, Doña Gloria, porque no iba a estar preparada para esa noticia. Ella no quería que su hija se sintiera responsable si a doña Gloria le ocurría algo, es decir que su salud se afectara. Para Emily fue terrible, quiso hasta quitarse la vida y la ansiedad se le disparó. Incluso le preocupó que el público rechace su música por su orientación sexual. Ahora el panorama es totalmente diferente. Gloria Estefan apoya incondicionalmente a su hija y asegura que se arrepiente de haberle dicho eso en ese entonces.

René Strickler y Yannick

El hijo de René Strickler Yannick, unió oficialmente su vida a la de Manuel Alonso Cárdenas en 2022, con el apoyo del actor argentino, en una emotiva boda. Para el protagonista de Privilegio de amar, es muy importante ser conscientes de que la vida da muchas vueltas y nadie está exento de tener en su familia un hijo homosexual.

“Los padres tenemos que ser más abiertos, no podemos traer hijos al mundo y hacerlos infelices porque piensan diferente. Los padres somos el arco y los hijos son la flecha. Tenemos que tensar bien la cuerda para que lleguen lo más lejos posible y sean felices. Entonces, lo que debemos hacer es guiarlos, apoyarlos. Cada vez hay más niños frustrados, con problemas, jovencitos que se suicidan por no ser aceptados como son, pero ya, si no lastiman a nadie, que sean como quieran ser. Vida hay una sola”. Desde que su hijo comenzó la relación sentimental con Manolo, René lo ha aceptado como un miembro más de su familia. “Cuando él me dijo que era gay, yo lo acepté. Le dije: ‘Adelante hijo, no lastimes a nadie, disfruta esta vida’”.

Carlos Vives y Lucía

Lucía Vives, hija del cantante colombiano Carlos Vives, fruto de su segundo matrimonio con Herlinda Gómez, en 2016 se convirtió en la protagonista de una gala de premios cuando se besó con Lauren Jauregui, exintegrante del grupo musical Fifth Harmony, con quien luego surgieron rumores de una relación amorosa. Antes de esto, la modelo publicó en su cuenta de Instagram una sugestiva foto en la que aparecía desnuda, nuevamente. “Feliz sábado a todos. Extraño la hermosa calidez de la desnudez”, escribió. Antes había posado para revistas masculinas. Pero esta vez recibió muchas críticas de sus seguidores por su extrema delgadez.

Se ha caracterizado en redes sociales por ser una mujer de mente abierta y sin miedo a comentarios desagradables, sobre todo en materia de machismo, más cuando se reiteró como lesbiana. Su padre la ha apoyado y ha dicho estar orgulloso de ella. No es la única persona con otra orientación sexual en su familia. Además está su tío Guillermo, quien es actor, chef y cantante. En 2018, el artista contrajo matrimonio con José Leonardo Amaya.

Raúl Araiza y Camila

En 2022, la hija mayor del presentador Raúl Araiza, Camila, se declaró abiertamente parte de la comunidad LGBTIQ+ y presentó a su novia, la modelo Camila Solórzano Arouesty, con quien ya terminó. Su papá dijo que admiraba su valentía y recalcó el profundo amor que los une: “Le dije: ‘A tu tiempo. Si quieres, si no quieres’. Nos amamos profundamente, la admiro profundamente, siempre ha sido muy valiente Camila en su forma de pensar”. Ella es pansexual, es decir que se siente atraída por otras personas independientemente de su sexo o identidad de género.

Catherine Fulop y Oriana

Oriana Sabatini es hija de la actriz venezolana Catherine Fulop, quien es una de las celebridades que apoyan a sus hijos LGBTIQ+. En enero de 2020, la cantante Oriana Sabatini salió del clóset como bisexual. En respuesta, su madre la alabó por no fijarse en el género de las personas, ni cuando se trata de una relación sentimental. Se conoce que es pareja de Paulo Exequiel Dybala, jugador de fútbol.

