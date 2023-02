El 3 de febrero Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Un hecho que ocurrió en Miami en marzo del año 2019.

Ante ello, tanto la familia del actor mexicano como su representación legal consideran que la sentencia es injusta y por esta razón apelarán la decisión de la jueza encargada del caso.

“Sí, vamos a hacer una apelación”, advirtió Silvia Lyle, hermana de Pablo. “No sabemos cuándo, pero sí vamos a hacerla”.

Por su parte, la defensa del protagonista de la telenovela Mi adorable maldición y La sombra del pasado también confirmó que se llevará a cabo dicho procedimiento judicial porque lo considera injusto. “Lo que diré es que, en mi opinión, su condena es errónea y sigue siéndolo. Por supuesto que vamos a apelar, Pablo Lyle es inocente”, manifestó Phill Reitzenstein, abogado del artista a los medios de comunicación de Estados Unidos.

“No rompió la ley del estado de Florida, solo defendía a su familia. Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de 15 años para alguien que no tiene antecedentes”, enfatizó. “Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández; nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico. Pero los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza”.