Oswaldo Segura (62) no necesita presentación. Es un actor y director conocido por su extensa trayectoria, sobre todo en teatro y TV. A finales de los 80, fue parte de la comedia costumbrista 'Mis adorables entenados' que emitió Ecuavisa. Se ganó el corazón del público con su personaje de Felipe Vera.

La prensa rosa se pronuncia sobre la separación de La Bomba Leer más

Como presentador, se mantuvo desde el inicio hasta el final del programa de farándula 'Vamos con todo', de RTS. Su fuerte siempre ha sido la comedia. Ahora es el protagonista del seriado Pepe el mecánico, cuyo director es Héctor Cáceres y la productora ejecutiva, Tamara Navas. Tras 'Antuca me enamora', regresa a la pantalla con dos roles, Pepe y Yampier Chicaiza.

Esta producción independiente que llegará a través de TC tiene como escenario un barrio en el que vive Yampier y en el cual sus habitantes ven una telenovela, estelarizada por Pepe, un mecánico que se enamora de una joven de dinero y al que los padres de ella no miran con buenos ojos. “Se verán dos realidades, la telenovela y la vida de los actores, es una telenovela dentro de otra. El principal ingrediente es el humor”.

Gabriel Garzón: "Mi padre me enseñó a respetar este oficio" Leer más

Durante algunos años existió este proyecto y se hicieron varios pilotos, pero por una u otra razón se complicaba y no se cristalizaba. “A TC le ofrecimos un seriado de doce capítulos que se verán semanalmente en un horario estelar”, comenta Oswaldo. En esta historia comparte con sus dos hijos, Ángello y Amir Segura.

El elenco está integrado además por Katty García, quien encarna a Génesis; el cirujano plástico Juan Carlos Estrada, quien debuta actoralmente; además de Sandra Pareja, Verónica Muentes, Héctor Garzón, Stalin Pérez y Alberto Castro.

Laura Suárez: "Yo no sobrevivo, yo vivo" Leer más

“Hemos tenido que cuidar mucho la historia para contarla sin que sea confusa, porque son dos en una. Los guiones han estado a cargo de Ángela Chavarría. Además en el reparto hay mucha gente de teatro”.

Según Oswaldo, “se espera que con este proyecto volvamos a apostar por la producción nacional muy afectada por la pandemia, prácticamente desapareció luego de 'Antuca me enamora'”.

Con Dolores Barreto, Stalyn Pérez, Alberto Castro, Héctor Cáceres, Juan Carlos Estrada y Katty García. Gerardo Menoscal

Uno de sus personajes es un mecánico, ¿conoce de mecánica o es algo totalmente nuevo para usted?

Me defiendo porque manejo. He aprendido algunos de los términos que utilizan los mecánicos, además si se daña la batería o se recalienta el carro, sé qué hacer, sé cambiar una llanta. No me quedo en la calle de brazos cruzados (risas).

Seguramente aspira a que Pepe se quede una larga temporada.

Con 'Pepe el mecánico' volvemos a la producción nacional. La intención es que se convierta en una serie diaria. Los canales al no tener producción, pierden identidad. Presentar determinados enlatados como las telenovelas turcas es más barato, pero no avanzamos como país, seguimos estancados. Ya deberíamos estar exportando. Trabajando en conjunto con otros países. Se lo ha hecho, pero se lo ha hecho mal porque no hay buenas historias. Las televisoras no arriesgan.

Denisse Molina: "Llevo a Tailandia mi vida en diez maletas" Leer más

Nuestra propuesta es nueva. Acá nadie es hermoso. A mis años, yo de galán, es para reírse, pero existe un peso actoral. Hay que creer en el personaje. No sirve de nada ser guapo si no hay buenos actores. Hay brasileños que no son una belleza, pero son tremendos actores. En Ecuador hay talento, para hacer maravillas, pero debemos apostar por lo nuestro.

Comparte con sus hijos en esta historia. ¿Qué tal la experiencia?

Con Ángello trabajé en 'Rosendo presidente', entonces él era pequeño. Empezó haciendo teatro. Amir es adolescente y es la primera vez en TV. En ocasiones se mete lo personal en lo profesional. Siempre preferí que a Ángello lo dirija otra persona. Regañas o alzas la voz porque eres el padre, lo que no sucede con un alumno o compañero. Lo que ocurre es que como es tu sangre, quieres que esa interpretación sea perfecta, que no se equivoque. Hay que distanciar el papel de padre al de director.

¿Andrés García le dejará sus bienes a Roberto Palazuelos? Leer más

Desde el 2020 estaba fuera de la pantalla chica, ¿extraña la TV, ya sea como actor o presentador?

Honestamente lo que más extraño es el teatro, esa es mi vida, mi verdadera pasión. He estado años sin estar en TV y no ha pasado nada, pero a las dos semanas de estar fuera del escenario lo extraño porque me acostumbré a participar en un montaje todos los fines de semana con el grupo La Mueca o en otros proyectos, además doy clases. Siempre en ese ambiente. Tengo 46 años en teatro.

Solo frente al público

Oswaldo también es parte del stand up 'Incaducables' con David Reinoso y Francisco Pinoargotti y de la obra 'Taxicoca'. Esta última la han actualizado y se mantiene en Teatro del Ángel. “Con David Reinoso he trabajado mucho tiempo porque fue mi alumno. Estoy acostumbrado a compartir con grupos, el stand up o monólogo es muy diferente a una obra de teatro.

Al principio me moría de miedo por estar solo frente al público. Con 46 años en el teatro, recién me paro en un escenario para hacer un stand up. Estoy solo en una parte, luego entran los otros. Ya algo más largo, de una hora y media, hablando tonterías es bravo, cosa seria. Hay que mantener un ritmo y la hilaridad para que el público no se aburra”, comenta entre risas.