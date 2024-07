Oscar D’León: “Quiero cantar 80 años más”

El veterano salsero venezolano Oscar D’León, conocido como El sonero del mundo, asegura en una entrevista que a sus 81 años aún no cuenta con planes de retirarse y quiere seguir cantando “80 años más”.

“Yo me retiro cuando el público lo decida o el mismo destino. Yo quiero seguir cantando si quieren 80 años más, y me preparo para seguir con vitalidad y buena salud”, asevera D’León quien, tras actuar en España y en Chile, homenajeará a la legendaria orquesta Fania All Star en los Premios Juventud, en San Juan.

¿Qué son las mujeres Cougar y por qué están de moda? Leer más

El intérprete de Llorarás, Siéntate ahí y Mata siguaraya afirma que la música cubana es la que más ha impactado en el desarrollo de su exitosa trayectoria, y menciona a artistas cubanos como Miguelito Valdés, Orquesta Aragón, Alvarito Díez y La Sonora Matancera.

“La inspiración mía, siempre el punto de partida o el punto de lanza, fue la de Cuba, sin dejar atrás la de Puerto Rico”, apunta el música, y agrega que significó mucho para él actuar en Cuba en el año 1983, por lo que aún anhela volver a presentarse ante el público de la isla con el género de la salsa que le “ha aportado todo”.

El sonero del mundo, ganador de un Grammy, tres Grammys Latinos y un Latin Grammy a la Excelencia Musical, aconseja a los jóvenes que estén haciendo sus primeros pinitos en el género musical de la salsa que sean “auténticos y sinceros” con sus creaciones y disfruten de ellas para que lleguen al público “como se le envía, con amor”.

Asimismo, exhorta a los salseros principiantes que conozcan y aprendan bien el género para poder disfrutar de algo “tan divino que erradica cualquier tristeza del ser humano”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!