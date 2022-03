Desde que la Academia decidió aumentar la nómina de los postulantes a Mejor película, cinco de las participantes llegan sin el ‘aplauso’ a sus directores.

Lamentablemente, el gesto crea una verdad: esos largometrajes no ganan la estatuilla. Salvo pocas excepciones que se cuentan con los dedos de la mano y… estos sobran.

EL PODER DEL PERRO (THE POWER OF THE DOG)

Aunque sea un largometraje ambiguo en el que nada es obvio (ni siquiera el título), la profundidad de sus caracterizaciones permite que el espectador vaya desenvolviendo la trama, siempre y cuando se interese por los detalles, especialmente sus últimos 45 minutos, y así descubrir el despiadado e insospechado final.

Es la favorita de los críticos, pero enfrenta un gran rival: Drive my car, filme japonés que también ha incendiado a los cinéfilos. Así y todo podría ser el ganador del Óscar.

Óscar 2022: Actrices principales, un duro enfrentamiento Leer más

12 nominaciones: película, directora, guion, actor principal, actores de reparto (2), actriz de reparto, cinematografía, música original, diseño de producción, sonido y montaje.

BELFAST

La cinta Belfast es una obra maestra del director Kenneth Branagh. Instagram

Una fotografía en blanco y negro que resulta impecable convierte a Belfast, pese a su argumento de violencia, en un poema acerca de la niñez y la adolescencia. Biopic, del director Kenneth Branagh que asienta su valía con el extraordinario reparto que lo acompaña, se desarrolla en 1969, en una ciudad que se convierte en centro de encuentros políticos y de líderes callejeros que terminan siendo obtusos.

¿La cinta ganadora? Sería la sorpresa del año.

Óscar 2021: actrices de reparto, aquí también surgen dudas Leer más

Siete nominaciones: película, director, guion, actor y actriz secundarios, sonido y mejor canción (Down to Joy).

AMOR SIN BARRERAS (WEST SIDE STORY)

Steven Spielberg ofrece una versión más moderna del clásico musical. Instagram

Todos se preguntaban si Steven Spielberg podría crear una cinta que sobrepasara la versión original de Amor sin barreras, filme de 1961 que ganó el Óscar a mejor película. Se la vio con cierta desconfianza, pero él sabe lo que hace. No copió al clásico, sino que lo actualizó, creó un reparto más apropiado a la etnia que representa esta versión modernizada de Romeo y Julieta. Abandonó los vibrantes colores del ayer, los suavizó y con ello enmarcó –en forma superior- la viril coreografía. Tiene dos grandes rivales: Drive my car y El poder del perro.

Siete nominaciones: película, director, actriz secundaria, cinematografía, vestuario, diseño de producción y sonido.

Actores de reparto, aquí las opciones para el Óscar Leer más

LICORICE PIZZA

Esta cinta es un fiel retrato de la década del 70. Instagram

Es la historia de Alana Kane (Alana Haim) y Gary Valentine (Cooper Hoffman, hijo de Hoffman), de cómo se conocen y acaban enamorándose. Solo que ella tiene 25 años ¿Y él? Tan solo… ¡15! En su momento aparecerá Jack Holden (Sean Penn) y el famoso Jon Peters (Bradley Cooper), el estilista que conquistó (en la vida real) a Barbra Streisand. Todo sucede en el Valle de San Fernando (California), en los años 70.

Bien podría decirse que este filme (en parte biográfico) es una visión de aquellas películas que llenaron el ecran de esa década. Lo afirma el comentario de la revista Fotogramas: “Homenaje a esos grandes directores que fueron Mike Nichols, Robert Altman”.

"CODA" sorprende y triunfa en los premios de los Productores de Hollywood Leer más

John Paul Anderson lo acentúa con su magnífica dirección y la coloca en sitio privilegiado. Las actuaciones de Haim y Hoffman son incandescentes… le augura futura posición estelar y podría afirmarse que esta es la mejor película de Anderson.

Sorprende la textura de la imagen, pues luce igual que los filmes de aquel entonces.

¿Tendrá el Óscar? Lo dudo.

Nota al margen. Regaliz es una planta cuya raíz tiene sabor de caramelo, pero Anderson la incluye en su guion porque, en su juventud, así llamaba una cadena vendedora de discos (los futuros CD).

Tres nominaciones: película, director y guion original.

DRIVE MY CAR

Este drama humano tiene doble posibilidad de ganar. Instagram

El director teatral Yasuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) recorre las calles de Hiroshima, ciudad donde dirigirá la obra de Anton Chekhov, Tío Vanya, observando silenciosamente los paisajes. Desde hace un par de años cedió el volante. Un diagnóstico médico concluyó que su glaucoma le impide continuar manejando. El chofer asignado es una joven, Misaki Watari (Tóko Miura). Ella lo estudia a través del espejo retrovisor y una chispa brota de ese silencio contemplativo.

Con este argumento, el director Ryusuke Hamaguchi logra “una de esas experiencias cinematográficas que dejan huella en la mente y el corazón gracias a su carácter tan humano e íntimo”, afirma la revista digital Cine sin fronteras.

El filme tiene a la industria cinematográfica en vilo, pues es la favorita de los críticos y los votantes de Hollywood la han elegido en dos categorías: película y filme internacional. Teniendo doble oportunidad, estamos seguros se lleva el “Internacional”, pero… a lo mejor también levanta el de la Mejor Película, destronando a El poder del perro, la favorita. De suceder esto valdría recordar aquello de “en la puerta del horno se quema el pan”.

Tres nominaciones: película, película internacional y guion adaptado.