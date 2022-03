"CODA" sorprendió al llevarse el máximo galardón en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA Awards), que se entregaron anoche en Los Ángeles (EE.UU.).

La película, que tras ganar en el Festival de Sundance partió con opciones modestas en la temporada de premios, ha terminado imponiéndose junto a "The Power of the Dog" como una de las grandes favoritas para el Óscar.

Este reconocimiento, que se suma a su reciente triunfo en los galardones del Sindicato de Actores (SAG Awards), ha agitado aún más la recta final por la preciada estatuilla, que no acaba de encontrar una apuesta firme para el triunfo cuando falta una semana para conocer los ganadores de la Academia de Hollywood.

La otra opción fuerte, "The Power of the Dog", se fue de vacío a pesar de que la semana pasada arrasó en los BAFTA, los Critics Choice y los premios del Sindicato de Directores (DGA Awards), que se rindieron a la cineasta Jane Campion.

En el caso de los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA Awards), su objetivo es reconocer a los productores de las ficciones participantes.

Junto con otros galardones especializados sirven de brújula para los Óscar, ya que muchos de sus votantes también eligen la categoría correspondiente a su gremio en los premios de la Academia de Hollywood.

En esta edición, ocho de las diez cintas que estaban nominadas en los PGA también son candidatas al Óscar.

A todas ellas se impuso "CODA", una película amable sobre una hija de padres sordos que tiene un gran talento para la música, y por la que Apple TV+ desembolsó 25 millones de dólares tras su estreno en Sundance.

Por su parte, "Encanto", la película de Disney inspirada en el realismo mágico de Colombia, se impuso como mejor cinta de animación ante otras favoritas como "Luca" y “The Mitchells vs. The Machines”, esta última ganadora en los Annie, los galardones de la industria animada.

En el apartado televisivo, "Succession" volvió a dominar en el género dramático mientras que "Ted Lasso" lo hizo en comedia, un combo que ya ha triunfado en los Emmy.

"Mare of Easttown" se impuso como la mejor serie limitada (miniserie), "RuPaul’s Drag Race" como mejor concurso y "Summer Of Soul" como mejor documental, revalidando así su condición de favorito para los Óscar.

La temporada de premios de Hollywood continuará el domingo con la gala del sindicato de guionistas para culminar con los Óscar el 27 de marzo.