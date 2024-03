Olivia Munn, sostenida por su pareja en la enfermedad

Todo parecía marchar a la perfección en la vida de Olivia Munn y John Mulaney. La actriz y el actor y guionista John Mulaney forman una de las más reservadas de Hollywood, pero es fácil descubrir que los une algo muy especial.

Fonsi y Joy Huerta se unen en la canción principal de 'Capitán Avispa' Leer más

(Te invitamos a leer: Cara Delevingne pierde su casa en un incendio)

En la última foto juntos, para la fiesta de los premios Óscar, se los ve tomados de la mano y felices. Tres días después todo cambió. Ella reveló en sus redes sociales que los últimos 10 meses los ha debido pelear contra un cáncer de mama que le ha llevado a cuatro intervenciones quirúrgicas, incluyendo una doble mastectomía. “Espero que compartir esto pueda ayudar a otras a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio camino”.

Munn aparece en una foto hospitalizada, pero sonriente. Explica que el diagnóstico le fue dado en abril de 2023. “He pasado tantos días en cama que no puedo ni contarlos, y he aprendido más sobre el cáncer, sus tratamientos y hormonas de lo que jamás pude imaginar. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Creo que no sentía que fuese el momento de llorar”.

Su estado de salud, dice, la obligó a dejarse ver solo cuando ha tenido suficiente energía, cuando podía vestirse, cuando llevaba a su hijo al parque. “He mantenido en privado el diagnóstico y la preocupación y la recuperación y los anestésicos y la ropa de hospital. Necesitaba recuperar el aliento y atravesar lo peor ante de poder compartirlo”.

(Te puede interesar: Débora, la hija de José Delgado que enamoró a los televidentes)

Quien fuera periodista antes de dedicarse a la actuación confiesa que el suyo es un cáncer “agresivo y veloz” que fue descubierto gracias a la intuición de su ginecóloga.

Santiago Paladines se va con 'Los Wánabis' a los Platino en México Leer más

Entre tanto, Munney ha permanecido a su lado. Con una relación de algún tiempo, se casaron en mayo de 2021, luego del divorcio del guionista en Saturday Night Live y la artista multimedia Anna Marie Tendler ese mismo año.

Juntos, Olivia y John han atravesado momentos complicados, como la adicción al alcohol y la cocaína que tenía tomado al actor y que empezó a superar cuando en 2020 ingresó a un programa de rehabilitación. Ahora, tienen otra lucha, la que esperan ganar con su amor y apoyo mutuo, de la mano de su pequeño hijo Malcolm, de poco más de dos años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!