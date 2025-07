Oasis extiende su leyenda con el primer concierto de su esperado regreso

La banda de rock británica Oasis extendió su leyenda este viernes 4 de julio de 2025 y ratificó su regreso a los escenarios dieciséis años después de su separación con un concierto histórico frente a cerca de 75.000 espectadores en la ciudad galesa de Cardiff.

Su imponente Principality Stadium fue testigo del inicio de la esperada gira de reunión "Oasis Live'25" y experimentó una velada supersónica en la que la banda de Mánchester protagonizó su primer concierto en directo desde agosto de 2009 y volvió a reunir a los hermanos Liam y Noel Gallagher sobre las mismas tablas.

Un concierto histórico

Poco antes de las 20:15 hora británica (19:15 GMT), el estadio se puso en pie y empezó a enloquecer al ver movimiento en el escenario y percibir como Noel, vestido de camisa vaquera, accedía en primer lugar desde las bambalinas. Unos pasos más atrás, Liam, con una chaqueta con capucha, dio un beso a la mujer que lo acompañaba, antes de subir.

Fue entonces cuando se dio el momento más esperado. Las luces se apagaron y las pantallas mostraron un ecualizador, seguido de una sucesión de noticias y publicaciones en diversos idiomas que hablaban sobre los rumores de la reunión de la banda a lo largo de los años.

"La mayor reunión musical en décadas finalmente va a ocurrir", se leía en uno de los textos. Y segundos más tarde, sucedió el gran momento. Los hermanos Gallagher hicieron su aparición estelar cogidos del hombro y enterraron el hacha de guerra alzando simbólicamente las manos, pero esa fue la única interacción mutua de ambos en toda la noche.

Como no podía ser de otra forma, escogieron 'Hello' para saludar a su público y estrofas como "Nunca va a ser lo mismo, hasta que la vida que conocía viene a mi casa y me dice hola" adquirieron un nuevo significado en la voz y los rasgueos de guitarra de los Gallagher, teniendo en cuenta su largo historial de disputas.

"El problema que tuvo Oasis es que había dos personas compitiendo por el puesto de primer ministro. Esa tensión, ese antagonismo que condujo la banda, la acabó matando"; afirmó el periodista musical Paolo Hewitt en el documental 'Oasis: Supersonic' (2016).

En el Principality Stadium, Liam retomó su papel de 'frontman' de la banda con su tradicional pose diagonal, comiéndose el micro, con las manos a la espalda y demostrando su solvencia vocal; mientras que Noel, el cerebro compositivo detrás de los grandes éxitos de Oasis, se mantuvo a unos metros de distancia, guitarra en mano y haciendo los coros la mayor parte de las cerca de dos horas que duró la actuación.

Un repertorio nostálgico

El repertorio, de 23 canciones, estuvo principalmente plagado de temas de sus primeros discos, especialmente de su álbum cumbre, '(What´s the Story) Morning Glory' (1995), que cumple 30 años este 2025, e interpretaron 'Acquiesce', 'Some Might Say' o 'Cast No Shadow' por primera vez desde principios de la década de los 2000.

En las horas previas al concierto, en las calles de Cardiff se podía percibir un halo de nostalgia y comunidad amenizado con los temas más míticos de Oasis en los pubs aledaños al estadio, y este sentimiento también se trasladó al interior del recinto, incluidos los teloneros: el exvocalista de The Verve, Richard Ashcroft y Cast, apodados como los "The Who de los 90".

Nostálgico fue también fue el momento en el que Liam abandonó el escenario y Noel hizo la primera intervención de la noche para cantar, a solas con la guitarra, 'Talk Tonight', cómo emulando el fatídico concierto que inspira la canción, aquel de 1994 en Los Ángeles en el que el mayor de los Gallagher amagó por primera vez con abandonar Oasis después de que su hermano Liam le tirara, bajo los efectos de la metanfetamina, una pandereta a la cara.

Hoy el 'frontman' mancuniano ha repetido la hazaña, pero esta vez el lanzamiento del instrumento ha sido al público durante 'Rock n´ Roll Star', justo después de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche, cuando Oasis ha dedicado su preciosa 'Live Forever' (Vive Siempre) al futbolista portugués del Liverpool Diogo Jota, fallecido este 3 de julio en un accidente de tráfico en Zamora (España) junto a su hermano.

Precedido de un breve receso, la banda se guardó sus mayores himnos para su bis final, donde Noel cedió al público del estadio la oportunidad de gritar el estribillo de 'Don´t Look Back In Anger' y ambos pusieron la carne en el asador con el memorable 'Wonderwall'.

Con 'Champagne Supernova', Oasis descorchó su traca final y su intención de seguir siendo "la mejor banda del mundo". ¿Es este su regreso definitivo o los egos de los Gallagher volverán a interponerse en su camino? Ya lo dijeron en sus orígenes, 'Definitivamente, quizás'.

