Miss Supranational y Miss Grand Ecuador 2020, los nuevos rostros de la belleza nacional

Dentro del mundo de los certámenes de belleza a nivel internacional destacan las franquicias Miss Supranational y Miss Grand International cuyos objetivos son coronar cada año a las mujeres por su belleza integral, elegancia, personalidad e inteligencia. Por eso, pese a que la elección de las representantes ecuatorianas estaba prevista se desarrolle a finales de mayo dentro del Concurso Nacional de Belleza (CNB) creado por Tahiz Panus, el evento se tuvo que cancelar por la crisis sanitaria a causa del coronavirus y las ganadoras de estas distinciones se eligieron gracias al análisis de los organizadores. A continuación, conoce a las nuevas reinas de cada distinción:

Justeen Cruz - Miss Supranational Ecuador

La guayaquileña de 22 años quien actualmente reside en New Jersey, fue quien enamoró a los organizadores de CNB con su belleza clásica e inteligencia para llevarse la distinción. Esta no es la primera vez que Justeen participa en un certamen de belleza. Aunque en el pasado ella tenía el estigma de que en este tipo de concursos solo se valoraba el aspecto físico, su mentalidad cambió al darse cuenta que la preparación intelectual también es de suma importancia.

Por eso, en el 2018 ella representó al país como Miss Ecuador New Jersey, experiencia de la cual recuerda la incentivó a ayudar constantemente a la comunidad ecuatoriana y de latinos en Estados Unidos. “Mi mayor recuerdo de esa etapa es que pude trabajar con el Comité Cívico Ecuatoriano de New Jersey e hicimos distintos eventos para recolectar dinero y ayudar a las personas. Además, tuve la oportunidad de entregar comida a las personas que viven en la calle. Lo que me caracteriza es mi vocación por ayudar a los demás”, menciona.

Ahora como actual Miss Supranational Ecuador 2020 recalca que en el pasado tuvo una ardua preparación como candidata en la que además de mejorar su pasarela, dicción y expresión escénica; lo que más destaca fue su crecimiento personal. “Cuando me mudé a Estados Unidos hace tres años, tenía muchas inseguridades, era muy callada, no tenía amigos y me sentía sola. Este proceso me ha ayudado a confiar mucho más en mi, ponerme metas y enfocarme a ser una mejor persona cada día”, detalla.

¿Sus proyectos? La competencia internacional del Miss Supranational en la que Justeen representará a Ecuador está prevista se realice en diciembre del 2020 en Polonia. Por eso, ella desde ahora se prepara en su casa mediante clases virtuales de maquillaje, pasarela y más. Sabe que debido a la realidad mundial actual a causa del coronavirus, podría existir alguna modificación en la fecha del evento, pero eso no la detiene a continuar su preparación para representar de la mejor manera al país.

Espontaneidad, determinación y seguridad son las tres palabras con las que la guayaquileña se describe y aunque reconoce que en el pasado la han juzgado solamente por su exterior se esfuerza en demostrar que se debe dejar atrás esos estigmas y lo que cuenta es la belleza interior: “Quisiera que las personas me vean, escuchen mi mensaje y así, dejar una huella en ellos por lo que pienso”.

Personal

Estudia Diseño de Interiores.

Dona su cabello desde hace seis años. para que elaboren pelucas destinadas a niñas y mujeres con cáncer.

Frase favorita: Vive el presente y di sí a todo.

Admira a Michelle Obama y a su mamá Paola Lara.

Lisseth Naranjo - Miss Grand Ecuador 2020

Su belleza exótica con rasgos autóctonos característicos de la mujer ecuatoriana, es lo primero que llama la atención al ver a Lisseth Naranjo, la nueva Miss Grand Ecuador 2020. La joven de 22 años, nació en la provincia Totoracocha en Cuenca y asegura que su mayor sueño desde hace más de dos años era obtener esa distinción para representar al país.

“Participé anteriormente en otros dos concursos, pero al descubrir que existía el Miss Grand cuyo objetivo es mitigar la guerra y promover la paz, me enamoré de él y desde entonces me comencé a preparar”, menciona. Además, resalta que lo que ama de los certámenes de belleza es que ayudan a sacar la mejor versión de cada persona, son una plataforma para darse a conocer y crecer interiormente.

El voluntariado siempre ha sido parte importante de su vida pues desde hace años colabora con organizaciones que ayudan a niños con diabetes tipo II, en otras que se dedican a la donación de cabello para las mujeres que sufren cáncer y en centros de rescate de animales. “Son actividades que creo que todos debemos hacer no solamente como reinas de belleza. Debemos aprovechar el internet para potencializar el trabajo social”, acentúa.

Al hablar de sus cualidades, Lisseth menciona que se considera una mujer responsable, tenaz y comprometida con lo que hace. Reconoce que unas de sus falencias es que en ocasiones trata de hacer todo sola, pero trabaja constantemente en aceptar el apoyo de los demás.

Recalca que la educación es fundamental en todas las etapas de la vida y aunque sabe que como reina de belleza es importante aprender distintos idiomas remarca que: “el idioma universal es el amor y amabilidad que llevas por dentro”. Estos días de cuarentena, decidió mudarse temporalmente con su preparador para seguir mejorando sus expresiones corporales, oratoria, actuación y proyección. No quiere que nada la detenga de cumplir su mayor sueño: traer la corona de Miss Grand International a Ecuador.

