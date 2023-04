Tras el éxito de Amantes Tour: Kai que realizó por Estados Unidos con Greeicy, así como el lanzamiento de cuatro sencillos durante este tiempo, Mike Bahía presenta su nuevo álbum titulado Contigo. Esta es la tercera y última entrega con la que completa la trilogía discográfica que inició en 2019 con Navegando, continuó en 2021 con Contento y finaliza ahora.

Carlos III le da un rol de honor a su hermana Ana en la coronación Leer más

La producción y la composición la hizo junto al reconocido Keityn, quien recientemente llevó a Karol G y Shakira a la cima de las listas musicales mundiales, así como las contribuciones del equipo de La Creme. Este álbum ha permitido al cantautor caleño canalizar el poder de la conexión humana, compartiendo historias de romance, dolor y angustia.

Asimismo, capta la energía positiva, la buena vibra y el espíritu contagioso por el que Mike ha sido reconocido. Sin embargo, en este proyecto de 12 canciones, también explora el lado más oscuro de la vida, demostrando vulnerabilidad especialmente en Corazón, el sencillo con el que estrena esta tercera producción musical.

“Contigo es una realidad. He hecho este disco contigo, con quien me está escuchando. Todo lo que existe, lo que he hecho a lo largo de mi carrera, lo he hecho con gente maravillosa; no lo he hecho solo. Desde la composición, la creación de las canciones, la mezcla, los músicos, la promoción, los fans. Es una energía que se transmite. Esto no se hace solo. Tengo que representar y llevar la inercia de la ola, pero al final, esto es algo que se contagia a un equipo de mucha gente que me da energía, que le da energía y que da vida a este proyecto. Por eso me encanta”, aseguró el colombiano.