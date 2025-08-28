Nueva colección cápsula de Lacoste rinde honor a Novak Djokovic

La firma francesa reinterpreta su emblemático cocodrilo con una cabra, reconociendo a Djokovic como leyenda del tenis mundial

Del cocodrilo a la cabra (From the Crocodile to the Goat) es la nueva colección cápsula de Lacoste que elimina el reconocido cocodrilo y lo sustituye por una cabra, en alusión a las siglas GOAT (‘Greatest of All Time’, el mejor de todos los tiempos), como es apodado el tenista Novak Djokovic en ocasiones por los fans y los medios.

La colección se presentó el pasado 22 de agosto en la tienda insignia de Lacoste en la Quinta Avenida de Nueva York, con la participación del propio Djokovic, en plena antesala del US Open. Las piezas incluyen polo, camiseta, chaqueta tipo chándal, gorra y pantalón, todas con el nuevo logo de la cabra en verde Lacoste.

En un comunicado, Thierry Guibert, CEO de Lacoste declaró que "Novak Djokovic forma parte de la familia Lacoste desde hace más de ocho años. Juntos, hemos atravesado un período excepcional, durante el cual ha ganado doce títulos de Grand Slam, es decir, la mitad de su palmarés".

Como indica una publicación en Instagram: “Más que un homenaje a una leyenda, esta colección también rinde honor a la comunidad que lo ha apoyado en cada paso del camino”.

No es la primera vez que el cocodrilo desaparece. En 2020, la marca reinterpretó su emblemático cocodrilo como símbolo de compromiso social y ambiental.

A través de iniciativas como la colección “Save Our Species”, la marca sustituyó temporalmente su icónico logo por 10 siluetas de animales en peligro de extinción, destacando la importancia de la conservación y el respeto por la biodiversidad.

¿Para quién es esta colección?

Ideal para fans de Novak Djokovic y amantes de la moda deportiva.

Piezas de edición limitada que combinan elegancia, historia y deporte.

Perfectas tanto dentro como fuera de la cancha, especialmente si aprecias un guiño simbólico tan potente como la transformación del logo tradicional.

Fundador de la marca

El fundador de la firma, René Lacoste fue un legendario tenista francés, siete veces campeón de Grand Slam, apodado "el Cocodrilo" por un periodista estadounidense por su tenacidad en la cancha. Con Lacoste, unió deporte, elegancia y diseño funcional.

El cocodrilo cosido en el lado del corazón convierte a Lacoste en la primera marca en exhibir un logotipo visible en una prenda de vestir.

Por su parte, el serbio ha ganado ya 24 Grand Slams (récord absoluto en masculino), ostenta el mayor número de semanas como número uno del mundo y domina los Masters 1000.

Lacoste cuenta con 1100 tiendas en todo el mundo. La colección está disponible en lacoste.com y en países seleccionados, en edición limitada.

