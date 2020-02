Ya sucedió en la entrega de los Globos de Oro. Y ahora, la historia se repite. El filme 1917, de Sam Mendes, fue la triunfadora de la edición 73 de los Premios Bafta, que se celebró el domingo en Londres. Obtuvo siete galardones, incluyendo el de mejor película y mejor director.

La cinta, que narra la historia de dos amigos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, arrancó la noche con nueve nominaciones y terminó llevándose siete máscaras doradas: película, director, filme británico, sonido, fotografía, diseño de producción y efectos visuales.

“Supongo que una de las razones para hacer una película bélica es recordar que esa gente luchó por una Europa libre y unida, que es justo lo que tenemos ahora. Creo que hay gente en mi país a la que no le viene mal recordar eso”, dijo Mendes en su discurso.

Joker tuvo que conformarse con tres premios. La producción de Todd Phillips ganó en las categorías música original, casting y actor, por la interpretación de un Joaquin Phoenix, que desde el podio habló sobre la diversidad y la inclusión de razas, principalmente la afrodescendiente.

El tercer lugar en el ranking de triunfadores fue para Parasite. El largometraje surcoreano dirigido por Bong Joon Ho doblegó a Dolor y gloria, del español Pedro Almodóvar, y se llevó el Bafta a mejor película de habla no inglesa, además del de mejor guion original.

EL TOQUE REAL

William y Kate, los duques de Cambridge, a su llegada al Royal Albert Hall. Jeff Gilbert / EFE

El mítico Royal Albert Hall de Londres sirvió como escenario, un año más, de una de las noches más especiales de la ciudad del Támesis con la entrega de los premios Bafta. Una cita con el séptimo arte que contó nuevamente con la presencia de los duques de Cambridge.

El príncipe William, presidente de estos galardones hace una década, llegó acompañado de su esposa, Kate Middleton, quien acaparó todas las miradas gracias a su espectacular look.

Este año, los organizadores de la gala pidieron a sus invitados que buscaran opciones de moda sostenible para su paso por a alfombra roja o, en su defecto, reutilizaran un traje antiguo. La duquesa eligió la segunda opción y se la vio con un vestido que lució en 2012 durante su viaje a Malasia.

EL DISCURSO DE JOAQUIN PHOENIX

El actor Joaquin Phoenix lamentó la ausencia de actores negros en los premios Bafta. Tolga Akmen / EFE

“Me siento muy honrado y privilegiado por los Bafta, siempre me han apoyado en mi carrera y estoy profundamente agradecido. Pero también debo decir que me siento en un aprieto porque muchos queridos actores que también se lo merecen no tienen el mismo privilegio. Creo que lanzamos un mensaje muy claro a los negros que no son bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que enviamos a gente que contribuyó tanto a nuestro medio y nuestra industria, haciendo cosas de las que nos beneficiamos”, dijo el ganador por Joker.

Su contraparte femenina, Renée Zellweger, ganó como mejor actriz gracias a la cinta Judy, un retrato fiel de la fallecida actriz Judy Garland.