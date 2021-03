Esta noche regresa Justin Bieber

Justin Bieber en su vídeo 'Hold on'

En su semana de cumpleaños Justin Bieber está de estreno. Hold on llega esta noche a todas las plataformas. En sus redes sociales dio a conocer también que ya se puede reservar su disco disco que se estrena el 19 de marzo.

El mes pasado, Justin anunció detalles relacionados con su sexto álbum de estudio, Justice, que se lanzará la próxima semana. El disco incluirá los sencillos previamente lanzados com 'Holy (con Chance The Rapper)', 'Lonely (ft. Benny Blanco) y 'Anyone'.

El artista quiere que su nuevo trabajo discográfico "brinde consuelo" a sus oyentes. “La música es una excelente manera de recordarnos que no estamos solos. La música puede ser una forma de relacionarse y conectarse unos con otros ”, dijo en febrero.

"Sé que no puedo simplemente resolver la injusticia haciendo música, pero sí sé que si todos hacemos nuestra parte al usar nuestros dones para servir a este planeta y a los demás, estaremos mucho más cerca de estar unidos".

También el mes pasado, el concierto de transmisión en vivo del Día de San Valentín de Bieber se convirtió en la transmisión en vivo de un solo artista más vista en la historia de TikTok.