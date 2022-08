Niurka Marcos le aconseja a Cynthia Klitbo que experimente con mujeres

Luego que la artista cubana Niurka Marcos (radicada en México) comenzara un romance con el actor y modelo dominicano Juan Vidal, a quien conoció en La casa de los famosos, ha iniciado una guerra sin cuartel contra Cynthia Klitbo.

Recordemos que Klitbo denunció penal y públicamente de maltrato psicológico a Vidal, su expareja. También le reclamó un dinero que le había prestado y pidió a través de los medios mexicanos que le cancele la deuda.

Gian Marco: "No hay mejor manera de sentirse vivo que estar en un escenario" Leer más

Al salir del reality, Niurka comenzó a despotricar contra Cynthia.

“Ella cayó en un problema de alergia a los hombres. Es decir, cuando tienes tanto problema con todos los hombres, lo mejor que puedes hacer es ya no tener más ninguno, porque eres alérgica. Te pones muy loca. Entonces, busca otra preferencia sexual y prueba. Es lo que le aconsejo”, dijo.

La cubana posteriormente añadió: "Yo a él (Juan Vidal) no le he dado ni un centavo. No tengo que decirlo, lo hago. A mí me vale madres que lo piensen, porque yo sí lo mantendría con lo bueno que está", precisó. También comparó a su miembro viril con una anaconda.